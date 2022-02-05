Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evli? Kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Barış Falay nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Soruları ünlü oyuncunun sevenleri tarafından merakla araştırılıyor.
Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Eşi ise kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar’dır. Dizilerdeki oyunculuk kariyerine Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi dizilerde rol alarak başlayan usta oyuncu adı ise Aliye dizisinde Müco karakteriyle duyurmuştur. Sonrasında Ezel dizisindeki Kerpeten Ali rolüyle bu başarısını kanıtlamıştır.
Ezel dizisindeki muhteşem rolüyle Magazinciler Deneği sayesinde en iyi Erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Al Yazmalım dizisinde Cemşit, Medcezir dizisinde Selim Serez, Paramparça dizisinde ise Harun karakterlerine hayat vermiştir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44