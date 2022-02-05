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Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evli? Kaç yaşında?

Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Paramparça dizisinin Harun'u Barış Falay aslen nerelidir? Kaç yaşında? Kiminle evli? Soruları ünlü oyuncunun fanları tarafından merak ediliyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:44
Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evli? Kaç yaşında?
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Ünlü oyuncu Barış Falay nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Soruları ünlü oyuncunun sevenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

9 Nisan 1972 doğumlu olan usta oyuncu aslen Balıkesir Edremitlidir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunudur. Birden fazla özel tiyatro ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçılığı yapmıştır.

Eşi ise kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar’dır. Dizilerdeki oyunculuk kariyerine Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi dizilerde rol alarak başlayan usta oyuncu adı ise Aliye dizisinde Müco karakteriyle duyurmuştur. Sonrasında Ezel dizisindeki Kerpeten Ali rolüyle bu başarısını kanıtlamıştır.

Ezel dizisindeki muhteşem rolüyle Magazinciler Deneği sayesinde en iyi Erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Al Yazmalım dizisinde Cemşit, Medcezir dizisinde Selim Serez, Paramparça dizisinde ise Harun karakterlerine hayat vermiştir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44
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Anahtar Kelimeler:
Barış FalayKerpeten AliEzelParamparça
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