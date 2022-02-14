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Barbaroslar dizisinin Niko'su Kimdir? Batuhan Bayar kimdir? Kaç yaşında?

Yakında TRT1'de başlayacak olan tarihi dizi Barbaroslar kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Merakla beklenen dizinin konusu ise tarihte önemli bir yere sahip olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı ve onun döneminde yaşanan olaylardır.

14 Şubat 2022 Pazartesi 19:05
Barbaroslar dizisinin Niko'su Kimdir? Batuhan Bayar kimdir? Kaç yaşında?
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Yapımcılığı ES Yapım’a ait olan, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, İsmail Filiz gibi isimlerin bulunduğu dizi yakında TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Çekimleri devam eden diziye yeni isimler de katılmaya devam ediyor. Yeni dahil olan isim ise Niko karakterine hayat verecek olan Batuhan Bayar oldu.

Oruç, İlyas, Hızır, İshak isimli dört Türk denizcisinin Akdeniz ve Karadeniz’i Türk Gölü yapmak için verdikleri mücadeleyi aktaran dizi çok yakında yayın hayatına başlayacak.

Niko karakteri ise dizide ağzı laf yapan, hırslı ve pratik zekaya sahip bir karakter.

Batuhan Bayar

Küçüklüğünde müziğe ilgi duyan Batuhan Bayar tam bir Neşet Ertaş ve Barış Manço hayranı. Bu sevgisini okul yıllarında grup kurarak ortaya çıkarmış ve bağlama, gitar çalarak göstermiş. Bunların yanı sıra Doğu’yu çok seven Bayar’ın en büyük hayali ise Altın Portakal Film Festivali ödülü alabilmek. Batuhan Bayar Vimeo adlı paylaşım sitesi aracılığı ile seyirci karşısına çıkıyor.



Son Güncelleme: 14.02.2022 19:05
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Anahtar Kelimeler:
TRT1YeniDiziBarbaroslar
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