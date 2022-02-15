İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?

TRT 1’in yeni dizisi Barbaros’un kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziye Barbaros karakteri ile İsmail Filiz de dahil oldu. Peki, Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında? İşte detaylar…

15 Şubat 2022 Salı 08:25
Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?
Takip Et:

Yapımcılığını ES Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karacan’ın yaptığı dizinin kadrosuna Kurdoğlu karakteri ile İsmail Filiz de katıldı.

Barbaros dizisi Kurdoğlu kim?

Kurdoğlu Barbaros’un leventlerinden biri olarak bilinmesine rağmen aslında değildir. Tam ismi Kurdoğlu Maslihiddin Reis Barbaros’dan önceki on yılda Osmanlı donanmasını çekip çevreleyen büyük bir denizcidir. Papayı kaçırmak adına büyük bir donanma ile emri altında yüzlerce levent toplamıştır. Fakat leventlerine kıyamadığından son dakikada vazgeçmiştir. Yavuz ile Kanuni dönemlerinde denizlerde büyük başarılar kaydetmiş olan Kurdoğlu, Rodos’u da fetheden komutan olarak biliniyor.

İsmail Filiz kim?

İsmail Filiz, 23 Mayıs 1980 yılında Çankırı’da doğmuştur. 41 yaşındaki Filiz, Kenan İmirzalıoğlu’na olan benzerliği ile tanınıyor. Başkent Üniversitesi mezunu olan  oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise Ezel dizisi ile olmuştur. Oyuncu 2006’da Evren Filiz ile evlenmiştir. Fakat, eşi bir röportaj sırasında kendisine çakma Ezel deyip dalga geçtiği için 2011 senesinde eşinden boşanmıştır. Ayrılmış olduğu eşi iki yıl sonra lösemi hastalığından ölmüştür. Oyuncu 2017 senesinde Nurana Bagiyeva ile ikinci evliliğini yapmıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2022 08:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarbarosDizisiKurdoğluIsmail FilizKimKaçYaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado karakteri kimdir? Hasan Demirtaş hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado karakteri kimdir? Hasan Demirtaş hakkında bilgiler
Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?
Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?
Exxen yeni dizisi Olağan Şüpheliler'i oyuncuları kimdir?
Exxen yeni dizisi Olağan Şüpheliler'i oyuncuları kimdir?
Rüçhan Çalışkur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Rüçhan Çalışkur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Barbaroslar dizisinin Niko'su Kimdir? Batuhan Bayar kimdir? Kaç yaşında?
Barbaroslar dizisinin Niko'su Kimdir? Batuhan Bayar kimdir? Kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs Hemşire Sandy kimdir? Sümeyra Koç kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Hemşire Sandy kimdir? Sümeyra Koç kimdir?

Popüler Haberler

Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?
Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?
SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Şehirden Köye Gidenlere Büyük Teşvik! Köye Dönenler Vergiden Muaf Olacak
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Kosgeb’e 300 milyon dolarlık kredi geldi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado karakteri kimdir? Hasan Demirtaş hakkında bilgiler
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 15 Şubat 2022 Salı Instagram giriş sorunu
29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Ada Masalı Deniz Kimdir?
Fox TV Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Hira Koyuncuoğlu kimdir ? Kaç yaşındadır? Hira Koyuncuoğlu hakkında bilgiler
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 15 Şubat 2022 Salı
Fitreyi para olarak ödemek caiz midir? Fitre para ile verilir mi? Diyanetten açıklama
08502226660 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
02129121278 numara kimin? 02129121278 numara neden arıyor? 02129121278 numarayı geri aramalı mıyım?
HP müşteri hizmetleriyle nasıl iletişime geçilebilir?
Fıtır sadakası nakit verilir mi? Fıtır sadakasını nakit olarak ödemek caiz midir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.