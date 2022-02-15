Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?

Yapımcılığını ES Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karacan’ın yaptığı dizinin kadrosuna Kurdoğlu karakteri ile İsmail Filiz de katıldı.

Barbaros dizisi Kurdoğlu kim?

İsmail Filiz kim?

Kurdoğlu Barbaros’un leventlerinden biri olarak bilinmesine rağmen aslında değildir. Tam ismi Kurdoğlu Maslihiddin Reis Barbaros’dan önceki on yılda Osmanlı donanmasını çekip çevreleyen büyük bir denizcidir. Papayıırmak adına büyük bir donanma ile emri altında yüzlerce levent toplamıştır. Fakat leventlerine kıyamadığından son dakikada vazgeçmiştir. Yavuz ile Kanuni dönemlerinde denizlerde büyük başarılar kaydetmiş olan Kurdoğlu, Rodos’u da fetheden komutan olarak biliniyor.

İsmail Filiz, 23 Mayıs 1980 yılında Çankırı’da doğmuştur. 41 yaşındaki Filiz, Kenan İmirzalıoğlu’na olan benzerliği ile tanınıyor. Başkent Üniversitesi mezunu olan oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise Ezel dizisi ile olmuştur. Oyuncu 2006’da Evren Filiz ile evlenmiştir. Fakat, eşi bir röportaj sırasında kendisine çakma Ezel deyip dalga geçtiği için 2011 senesinde eşinden boşanmıştır. Ayrılmış olduğu eşi iki yıl sonra lösemi hastalığından ölmüştür. Oyuncu 2017 senesinde Nurana Bagiyeva ile ikinci evliliğini yapmıştır.