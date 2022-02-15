Barbaros dizisi Kurdoğlu kim? İsmail Filiz kim, kaç yaşında?

Yapımcılığını ES Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karacan’ın yaptığı dizinin kadrosuna Kurdoğlu karakteri ile İsmail Filiz de katıldı.
Barbaros dizisi Kurdoğlu kim?
İsmail Filiz kim?
İsmail Filiz, 23 Mayıs 1980 yılında Çankırı’da doğmuştur. 41 yaşındaki Filiz, Kenan İmirzalıoğlu’na olan benzerliği ile tanınıyor. Başkent Üniversitesi mezunu olan oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise Ezel dizisi ile olmuştur. Oyuncu 2006’da Evren Filiz ile evlenmiştir. Fakat, eşi bir röportaj sırasında kendisine çakma Ezel deyip dalga geçtiği için 2011 senesinde eşinden boşanmıştır. Ayrılmış olduğu eşi iki yıl sonra lösemi hastalığından ölmüştür. Oyuncu 2017 senesinde Nurana Bagiyeva ile ikinci evliliğini yapmıştır.
Son Güncelleme: 15.02.2022 08:25