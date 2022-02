Baran Can Eraslan kimdir, kaç yaşında? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterini canlandıran Baran Can Eraslan, 31 yaşındadır. Birçok yapımda rol alan oyuncu, Kırmızı Oda dizisi ile popülerliğini arttırmıştır.

Baran Can Eraslan kimdir?

Baran Can Eraslan, 1990 yılında İzmir’de doğmuştur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, ilk TV deneyimini 2014 yılında yaşamıştır. Yılanların Öcü dizisinde oynayan Baran Can Eraslan daha sonra Hayat Şarkısı, Gülizar ve Dengi Dengine adlı projelerde yer almıştır. Baran Can Eraslan televizyon ekranının yanı sıra birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.Başarılı oyuncu şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan, oyunculuğun yanı sıra Eskrim sporuyla ilgilenmektedir.