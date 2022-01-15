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Baht Oyunu oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Baht Oyunu dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Yeni dizi Baht oyunu yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Yakında başlayacak olan dizi oyuncu kadrosunda yer alan isimlerle şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Baht Oyunu oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Baht Oyunu dizisinin konusu ne, ne zaman başlıyor?

15 Ocak 2022 Cumartesi 08:07
Baht Oyunu oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Baht Oyunu dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlıyor?
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Baht Oyunu dizisinin konusu ne?

Yaz aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht Oyunu dizisinin yapımcılığını ARC Yapım yaparken, yönetmenliğini de Serdar Gözelekli üstleniyor. Dizide, ilk aşkında mutlu olamazsa hayatının kalanında da mutsuz olacağını düşünen bir kızın hikayesi anlatılacak. Dizide aynı zamanda, aşkın devamlı peşine düşen aşkı yakalayamaz, sürekli yakalanır sözünün doğruluğu da anlatılacak.

Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu

  • Aytaç Şaşmaz   
  • Cemre Baysel  
  • İdris Nebi Taşkan           
  • Aslı Sümen        
  • Hande Subaşı   
  • Funda İlhan      
  • Tuğba Çom       
  • Anıl Çelik            
  • Ozan Dağgez    
  • İrem Yüksel      
  • Emrah Ben        
  • Suğdem Gözalır              
  • Altan Erkekli

Baht Oyunu dizisi izlenir mi?

Romantik komedi türünde olan dizi Baht Oyunu, yayınlanan ilk fragmanıyla büyük bir beğeni topladı. Türkiye’de yayınlanan yaz aşk dizileri oldukça seviliyor. Bu yüzden Baht Oyunu dizisi de severek izlenilecek ve büyük bir kitleye ulaşacak gibi duruyor.

Baht Oyunu fragmanı



Son Güncelleme: 15.01.2022 08:07
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