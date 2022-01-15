Baht Oyunu oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Baht Oyunu dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Baht Oyunu dizisinin konusu ne?

Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu

Aytaç Şaşmaz

Cemre Baysel

İdris Nebi Taşkan

Aslı Sümen

Hande Subaşı

Funda İlhan

Tuğba Çom

Anıl Çelik

Ozan Dağgez

İrem Yüksel

Emrah Ben

Suğdem Gözalır

Altan Erkekli

Baht Oyunu dizisi izlenir mi?

Yaz aylarında Kanal D ekranlarında yayınlanacak Baht Oyunu dizisinin yapımcılığını ARC Yapım yaparken, yönetmenliğini de Serdar Gözelekli üstleniyor. Dizide, ilk aşkında mutlu olamazsa hayatının kalanında da mutsuz olacağını düşünen bir kızın hikayesi anlatılacak. Dizide aynı zamanda, aşkın devamlı peşine düşen aşkı yakalayamaz, sürekli yakalanır sözünün doğruluğu da anlatılacak.

Romantik komedi türünde olan dizi Baht Oyunu, yayınlanan ilk fragmanıyla büyük bir beğeni topladı. Türkiye’de yayınlanan yaz aşk dizileri oldukça seviliyor. Bu yüzden Baht Oyunu dizisi de severek izlenilecek ve büyük bir kitleye ulaşacak gibi duruyor.

Baht Oyunu fragmanı