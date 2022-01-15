Baht Oyunu oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Baht Oyunu dizisinin konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Baht Oyunu dizisinin konusu ne?
Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu
- Aytaç Şaşmaz
- Cemre Baysel
- İdris Nebi Taşkan
- Aslı Sümen
- Hande Subaşı
- Funda İlhan
- Tuğba Çom
- Anıl Çelik
- Ozan Dağgez
- İrem Yüksel
- Emrah Ben
- Suğdem Gözalır
- Altan Erkekli
Baht Oyunu dizisi izlenir mi?
Romantik komedi türünde olan dizi Baht Oyunu, yayınlanan ilk fragmanıyla büyük bir beğeni topladı. Türkiye’de yayınlanan yaz aşk dizileri oldukça seviliyor. Bu yüzden Baht Oyunu dizisi de severek izlenilecek ve büyük bir kitleye ulaşacak gibi duruyor.
Baht Oyunu fragmanı
Son Güncelleme: 15.01.2022 08:07