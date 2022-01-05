İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...

 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)

Kanal D ekranlarının yeniz dizisi Baht Oyunu'nda Pırıl karakterinin gerçek adı nedir? Baht Oyunu dizisi Pırıl karakterine kim hayat vermektedir? Suğdem Gözalır kimdir? Suğdem Gözalır nereli, evli mi, kaç yaşında, sosyal medya hesabı ne? Sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:12
 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
Takip Et:

Baht oyununda Pırıl karakterine Suğdem Gözalır hayat vermektedir. Baht oyunu Haziran 2021'de yayın hayatına başladı. Dizi, çeşitli temaları ve başarılı oyuncu kadrosu sayesinde büyük ilgi gördü. Usta oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını ARC üstlendi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana büyük bir hayran kitlesi oluştu. Altan Erkekli, Aytaç Şaşmaz, Hande Subaşı, Cemre Baysel gibi bir dizi yetenekli oyuncu rol alıyor. İlk bölümünden bu yana binlerce izleyicisi olan dizi için pek çok araştırma yapıldı. Bu çalışmalarda Baht Oyun Pırıl kimdir? Sorusu da dahildir. Her şeyden önce Pırıl tatlı bir kişiliğe sahip çok güzel bir kızdır. Ancak ironik doğası da etkileyicidir. Bizbuyiz.net'te resepsiyonist olarak çalışır. O bir resepsiyonist, bu yüzden işte olan her şeyi biliyor. Ancak, kurumsal etkinliklere katılmaz ve oldukça kayıtsız davranır. Bu nedenle filmde yirmili yaşlarında, sakin ve kendinden emin çalışan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Dizideki karakterler arasındaki çatışmada Pırıl'ın bununla hiçbir ilgisi yoktur. İşine odaklanmış ve kariyer sahibidir. Romantik komedi ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü ekranlara geldi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana büyük bir hayran kitlesi oluştu. Pırıl karakteri de dizinin en merak edilen oyuncularından biridir.

Suğdem Gözalır kimdir?

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerinde toplayan Suğdem Gözalır, 25 Kasım 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Lisesi Sakıp Sabancı lisesinde öğrenimini tamamladı. Hukuk alanında lisans derecesine sahiptir. Halen Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etmektedir. Oyunculuk mesleğine ve avukatlık mesleğine çok ilgi duyuyor. Bu hayallerin peşinden gitmek için Ozan Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne girdi. Akademide oyunculuk eğitimi aldı ve hayaline yaklaşmaya çalıştı. Ardından Sinema Güzeli yarışmasına katıldı ve ülke çapında ikincilikle dikkatleri üzerine çekti. Güzel güzelliği ile öne çıkıyor ve sosyal ağlarda çok fazla ilgi görüyor. Binlerce hayranı ile her zaman başarıya odaklanıyor.

Suğdem Gözalır, ilk olarak 2015 yılında Mayıs Kraliçesi yapımıyla ekrana gelmiştir. Bu işteki başarısı büyük beğeni topladı. 2016 yılında Şans filminde yer alarak oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlamıştır. 4N1K İlk Aşk dizisinde karakter büyütme yaşadı. Bu film hayatında bir dönüm noktası oldu ve birçok teklif aldı. 4N1K İlk Aşk yapımı sırasında Gözde Mutluer, Burak Yörük, Atakan Hoşgören ve Cihan Şimşek gibi isimlerle yer aldı. Bu dizide Sina Özer ile birlikte çalıştı ve uyumları çok beğenildi. Baht Oyun adlı bir yaz filminde rol alarak başarısını tekrardan gözler önüne serecek.


Son Güncelleme: 05.01.2022 12:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PırılDiziBaht OyunuSuğdem Gözalır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?
Identity: Kimlik 2 Mi Geliyor?
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları ve karakterleri ?
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları ve karakterleri ?
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?

Popüler Haberler

 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)
Cam Tavanlar dizisinde yer alan Aylin gerçekte kimdir?
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Baş Belası dizisindeki Betül kim?
Rapor parası nedir? Rapor parası alma şartları nelerdir?
SSK doğum borçlanması nedir?
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Periscope uygulaması nedir? Periscope nasıl kullanılıyor?
Migroskop dergisinde şeker ve çikolata fiyatları
Sgk dosya kapatma işlemi nereden ve ne şekilde yapılmalı?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
Kabuktaki Hayalet filmin konusu nedir ?
KPSS 3004 özel şartı nedir? 3004 nitelik kodu nedir? 3004 özel koşulu ne demektir?
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 5 Ocak 2022 Çarşamba
Bağkur Primleri
Nasıl Süper Kahraman Oldum Film konusu nedir?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.