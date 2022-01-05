 Baht Oyunu dizisi Pırıl karakteri kimdir? (Suğdem Gözalır)

Baht oyununda Pırıl karakterine Suğdem Gözalır hayat vermektedir. Baht oyunu Haziran 2021'de yayın hayatına başladı. Dizi, çeşitli temaları ve başarılı oyuncu kadrosu sayesinde büyük ilgi gördü. Usta oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını ARC üstlendi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana büyük bir hayran kitlesi oluştu. Altan Erkekli, Aytaç Şaşmaz, Hande Subaşı, Cemre Baysel gibi bir dizi yetenekli oyuncu rol alıyor. İlk bölümünden bu yana binlerce izleyicisi olan dizi için pek çok araştırma yapıldı. Bu çalışmalarda Baht Oyun Pırıl kimdir? Sorusu da dahildir. Her şeyden önce Pırıl tatlı bir kişiliğe sahip çok güzel bir kızdır. Ancak ironik doğası da etkileyicidir. Bizbuyiz.net'te resepsiyonist olarak çalışır. O bir resepsiyonist, bu yüzden işte olan her şeyi biliyor. Ancak, kurumsal etkinliklere katılmaz ve oldukça kayıtsız davranır. Bu nedenle filmde yirmili yaşlarında, sakin ve kendinden emin çalışan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Dizideki karakterler arasındaki çatışmada Pırıl'ın bununla hiçbir ilgisi yoktur. İşine odaklanmış ve kariyer sahibidir. Romantik komedi ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü ekranlara geldi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana büyük bir hayran kitlesi oluştu. Pırıl karakteri de dizinin en merak edilen oyuncularından biridir.

Suğdem Gözalır kimdir?

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerinde toplayan Suğdem Gözalır, 25 Kasım 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Lisesi Sakıp Sabancı lisesinde öğrenimini tamamladı. Hukuk alanında lisans derecesine sahiptir. Halen Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etmektedir. Oyunculuk mesleğine ve avukatlık mesleğine çok ilgi duyuyor. Bu hayallerin peşinden gitmek için Ozan Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne girdi. Akademide oyunculuk eğitimi aldı ve hayaline yaklaşmaya çalıştı. Ardından Sinema Güzeli yarışmasına katıldı ve ülke çapında ikincilikle dikkatleri üzerine çekti. Güzel güzelliği ile öne çıkıyor ve sosyal ağlarda çok fazla ilgi görüyor. Binlerce hayranı ile her zaman başarıya odaklanıyor.

Suğdem Gözalır, ilk olarak 2015 yılında Mayıs Kraliçesi yapımıyla ekrana gelmiştir. Bu işteki başarısı büyük beğeni topladı. 2016 yılında Şans filminde yer alarak oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlamıştır. 4N1K İlk Aşk dizisinde karakter büyütme yaşadı. Bu film hayatında bir dönüm noktası oldu ve birçok teklif aldı. 4N1K İlk Aşk yapımı sırasında Gözde Mutluer, Burak Yörük, Atakan Hoşgören ve Cihan Şimşek gibi isimlerle yer aldı. Bu dizide Sina Özer ile birlikte çalıştı ve uyumları çok beğenildi. Baht Oyun adlı bir yaz filminde rol alarak başarısını tekrardan gözler önüne serecek.