İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Ayşin Yeşim Çapanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Rol aldığı diziler nelerdir?

Ayşin Yeşim Çapanoğlu devlet ve güzel sanatlar konservatuvarı mezunu olduktan sonra birçok dizilerde rol almıştır. Birkaç dil bilen oyuncunun hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:49
Ayşin Yeşim Çapanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Rol aldığı diziler nelerdir?
Takip Et:

Ayşin Yeşim Çapanoğlu kim?

01 Ocak 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. 3 dil bilmektedir. Bunlar: İngilizce, Fransızca ve Almancadır. 

Bir Aşk Hikayesi dizisinde Aslı karakterine hayat vermiştir. Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde rol almıştır. Yeter dizisinde oyuncu kadrosunda bulunmaktadır ve Handan karakterine hayat verecektir.   



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşin Yeşim ÇapanoğluDiziOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Oyuncu Hakan Bilgin kim?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?
Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Kaya Akkaya kimdir? Kaç yaşında? Kaya Akkaya'nın hayatı
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
Levent İnanır kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Güneş Zavrak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.