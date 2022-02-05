Ayşin Yeşim Çapanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Rol aldığı diziler nelerdir?

Ayşin Yeşim Çapanoğlu kim?

01 Ocak 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. 3 dil bilmektedir. Bunlar: İngilizce, Fransızca ve Almancadır.

Bir Aşk Hikayesi dizisinde Aslı karakterine hayat vermiştir. Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde rol almıştır. Yeter dizisinde oyuncu kadrosunda bulunmaktadır ve Handan karakterine hayat verecektir.

