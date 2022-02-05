Ayşegül İşsever kimdir? Kaç yaşındadır?

Ayşegül İşsever aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Başarılı oyuncunun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.
Ayşegül İşsever
20 Eylül 1962 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ümmül Hayr Dadı karakteri oldukça sevilmiştir. Usta oyuncu Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Hayatımın Aşkı dizisinde yer alıyor.
Rol aldığı yapımlar
- 2002- Alıştık Artık
- 2002- Üzgünüm Leyla
- 2008- Dolunay
- 2008- Doludizgin Yıllar
- 2011- Sudan Sebepler
- 2013- Firuze
- 2014- Diriliş Ertuğrul
- 2015- Yazın Öyküsü
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:28