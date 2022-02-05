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Ayşegül İşsever kimdir? Kaç yaşındadır?

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle oldukça sevilen Ayşegül İşsever, dizide Ümmül Hayr Dadı karakterine hayat vermektedir. İşsever hangi projelerde rol almıştır? Usta oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:28
Ayşegül İşsever kimdir? Kaç yaşındadır?
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Ayşegül İşsever aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Başarılı oyuncunun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

Ayşegül İşsever

20 Eylül 1962 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ümmül Hayr Dadı karakteri oldukça sevilmiştir. Usta oyuncu Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Hayatımın Aşkı dizisinde yer alıyor.

Rol aldığı yapımlar

  • 2002- Alıştık Artık
  • 2002- Üzgünüm Leyla
  • 2008- Dolunay
  • 2008- Doludizgin Yıllar
  • 2011- Sudan Sebepler
  • 2013- Firuze
  • 2014- Diriliş Ertuğrul
  • 2015- Yazın Öyküsü


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül IşseverDiriliş Ertuğrul
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