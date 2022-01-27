Ayşe Gülper Özdemir kimdir?

Çarşamba akşamlarının en çok seyredilen ve sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar KIbrıs dizisi izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin önemli oyuncularından olan Ayşe Gülper Özdemir hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

199o senesinde acı vatan Almanya'da dünyaya gözlerini açan oyuncu Frankfurt'ta büyüdü. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlayan güzel oyuncu yüksek öğrenimini Amerika'da devam ettirdi. Sonraları Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirdi ve Türkiye'de dizilerde oynamaya başladı ve birçok projeye dahil oldu.

Aslen Sinoplu olan başarılı oyuncu Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile kariyerine başladı ve burada gösterdiği performans ile oldukça beğeni topladı. Lise yıllarında aldığı tiyatro eğitimi sayesinde bu sektöre yabancılık çekmedi. Tam dört bilen ünlü oyuncu bu dilleri de aktif bir şekilde konuşabiliyor.

1.76 boylarında olan dikkat çekici fiziği ile de ilgi odağı haline geldi. Kilosu ise 57'dir. 18 Kasım doğumlu olan oyuncu akrep burcudur.

Birçok dizinin kadrosunda yer alan oyuncu Med Cezir, Sen Anlat Karadeniz, Bana Sevmeyi Anlat gibi dev yapımlarda rol alarak başarılı bir oyunculuk sergilemiştir. Bu performansını şimdi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde göstermektedir.