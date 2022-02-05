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Aynı Dalganın İçinde filminin konusu ne? Aynı Dalganın İçinde film yorumları ve incelemesi

Birçok Netfilix kullanıcısı Aynı Dalganın İçinde isimli filmin konusu hakkında araştırma yapmakta. Peki, Aynı Dalganın İçinde filminin konusu ne? Film hakkında yapılan yorumlar neler? Detaylar haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:31
Aynı Dalganın İçinde filminin konusu ne? Aynı Dalganın İçinde film yorumları ve incelemesi
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Film, İtalya’da sempatik şehirler arasında yer alan Palermo ve Sicilya’da geçiyor. Plajı ve denizin güzelliği ile tanınmış olan Sicilya, yelkenli kamp yapmak isteyen gençlere ev sahipliği yapan bir bölgedir. Film sahneleri kamptaki görüntüler ile başlarken ön plana çıkan iki isim oluyor. Bu isimler, Sara ile Lorenza’dır. Günler ilerledikçe beraber bir şeyler yapmaktan oldukça keyif almaya başlayan bu iki genç, duygusal olarak da ilerleme yaşarlar.

Kamp günleri süresince ilişkilerinde bahar dönemini yaşayan Sara ile Lorenza, Palermo’ya geri gittikleri zaman da ilişkilerini sürdürürler. Fakat, ilişkilerinin bu güzel gidişatı Sara’nın içleri acıtan hastalığı ile bozulmaya başlar. Sara’nın yakalandığı hastalık oldukça eskilerde kalmış bir hastalıktır ve bu hastalıktan dolayı bacağındaki kasları yavaş yavaş kaybettiğini öğrenmiştir. Detaylı inceleme yapıldığı zaman, kısa bir süre içinde tekerlekli sandalye kullanması gerekebileceği ve yoğun bir rehabilitasyon sürecine başlaması gerektiği söylenir. Sara, söz konusu hastalığını sevgilisi Lorenzo’dan saklamak istese de Lorenzo Sara’nın hastalığından haberdar olur.

İlerleyen dakikalar için Lorenzo ile Sara romantik anlar yaşar. Lorenzo, Sara’ya karşı olan hislerini açık ve net olarak dile getirir ve bu hastalığın bir önemi olmadığını, iyileşme ve tedavi süreci boyunca onun yanında olacağını söyler. Fakat, ikilinin katılması gereken yelken savaşı sırasında çok acıklı anlar yaşanır…

Aynı Dalga İçinde filmi için gelen yorumlar

  • Her ne kadar senaryo duygusal ve çoğunluk ile iç acıtan bir konuyu ele almış olsa da akışın içindeki düşünce karışıklığı hangi noktaya odaklanmamız gerektiği konusunda kocaman bir soru işaretine neden oldu. İkilinin nadiren de olsa tatlı gözüken romantik birlikteliklerine mi yoksa Sara’nın amansız hastalığına mı vurgu yapıldı, farklı nedenlerden dolayı devamlı olarak ertelendi.
  • Dram ile aşkın ön plana çıktığı bir film olamaz mı? Tabi ki de olur. Fakat, Aynı Dalganın İçinde filmi senaryo akışı süresince dramı da aşkı da hissetmemiz için olanak sağlayamadı. (Bana göre) Tam Sara’ya üzüleceğimiz zaman senaryoya başka etkenler katılarak duygularımızı arka planda bıraktı.
  • Filmde, ne Sara ile Lorenzo ikilisinin romantik anları olumlu olarak yansıtıldı ne de Sara’nın dramatik hastalığı ön plana çıkartıldı. Geriye de bir o yana bir bu yana savrulmuş oyuncular kaldı. Keşke, hikayedeki acıklı kısım daha iyi bir şekilde seyirciye yansıtılabilseydi. Veya aşkın gözü kör ettiği bir ambiyans oluşturularak “hastalık ne ki” yorumu yaptırılabilirdi. Filmdi ikisi de beraber yapılmaya çalışıldığından ortaya böyle kötü bir senaryo çıkmış oluyor.

Kısaca film, duygusallığınızı artıracak ancak bunu bazı nedenlerden dolayı tamamen hissettiremeyecek bir hikaye ile ortaya koyulmuş.

Aynı Dalga İçinde (Sulla Stessa Onda) filminin oyuncuları

  • Elvira Camarrone – Sara
  • Roberto Christian – Lorenzo
  • Donatella Finocchiaro – Susanna
  • Corrado Invenizzi – Boris
  • Sofia Migliara – Barbara
  • Vincenzo Amato – Antonio
  • Olivier Paris – Francesco
  • Manuela Ventura – Tuccia
  • Olivia Castanho – Jessica


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:31
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