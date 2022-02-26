Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?

Ayla Algan hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.
Ayla Algan kimdir?
Koca Öküz adlı şarkıyı seslendiren Ayla Algan ününü bu şarkı ile kazanmış, oyunculuk ve Tiyatro eğitmenliğiyle devam etmiştir.
Tiyatro’da önemli rollerden olan Hamlet rolünü canlandırmıştır. 1972 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını kazanmıştır.
Eşi Beklan Algan 2010 yılında gözlerini kapamıştır. Yaptıkları bu evlilikten Sevi Algan isimli bir kızları olmuştur.
Son Güncelleme: 26.02.2022 11:14