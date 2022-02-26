Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?

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Ayla Algan kimdir?

29 Ekim 1937 tarihinde’da doğan Ayla Algan, tiyatro ve sinema oyunculuğu yapmaktadır.’nin şiirlerini İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak seslendirerek tüm dünyaya dinletmiştir.

Koca Öküz adlı şarkıyı seslendiren Ayla Algan ününü bu şarkı ile kazanmış, oyunculuk ve Tiyatro eğitmenliğiyle devam etmiştir.

Tiyatro’da önemli rollerden olan Hamlet rolünü canlandırmıştır. 1972 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını kazanmıştır.

Eşi Beklan Algan 2010 yılında gözlerini kapamıştır. Yaptıkları bu evlilikten Sevi Algan isimli bir kızları olmuştur.

