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Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?

Oyuncu Ayla Algan kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Ayla Algan’ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

26 Şubat 2022 Cumartesi 11:14
Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?
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Ayla Algan hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Ayla Algan kimdir?

29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul’da doğan Ayla Algan, tiyatro ve sinema oyunculuğu yapmaktadır. Yunus Emre’nin şiirlerini İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak seslendirerek tüm dünyaya dinletmiştir.

Koca Öküz adlı şarkıyı seslendiren Ayla Algan ününü bu şarkı ile kazanmış, oyunculuk ve Tiyatro eğitmenliğiyle devam etmiştir.

Tiyatro’da önemli rollerden olan Hamlet rolünü canlandırmıştır. 1972 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını kazanmıştır. 

Eşi Beklan Algan 2010 yılında gözlerini kapamıştır. Yaptıkları bu evlilikten Sevi Algan isimli bir kızları olmuştur.



Son Güncelleme: 26.02.2022 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Ayla AlganIstanbulYunus Emre
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