Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?

Aydın Sarman aslen nerelidir? Hangi dizilerde rol almıştır? Haberimizde Sarman’ın biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Aydın Sarman

1 Ocak 1961 tarihinde Sivas’ta hayata gözlerini açmıştır. Trt 1 kanalında seyirciyle buluşan Seksenler dizisinde Susmuş karakterine hayat vermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nden mezundur.

Arka Sıradakiler dizisinde 4. Sezonda öğretmen rolünü canlandırmıştır. Müzisyenliğiyle ünlüdür. Bugüne kadar Anadalu Kaplanı, Kadın Severse, Arka Sıradakiler, Benden Baba Olmaz, Metropol Cafe, OkS Anneleri, Havalimanı, Prenses Perfinya, Yalancı Romantik, Dersimiz Atatürk, Papatyam, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Seksenler, Zengin Kız Fakir Oğlan, doksanlar, Home Ofis, Kalp Hırsızı, Mandıra Filozofu, Mayıs Kraliçesi, Ayrılsak da Beraberiz, Merdiven Baba, Pamuk Prens projelerinin film müziklerini yapma görevini üstlenmiştir.