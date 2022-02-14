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Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?

Seksenler dizisinde hayat verdiği Susmuş karakteriyle yıldızı parlayan Aydın Sarman, aynı zamanda başarılı bir müzisyendir. Aydın Sarman nerede doğmuştur? Başarılı müzisyen-oyuncu Sarman ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

14 Şubat 2022 Pazartesi 23:06
Aydın Sarman kimdir? Hangi projelerde bulunmuştur?
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Aydın Sarman aslen nerelidir? Hangi dizilerde rol almıştır? Haberimizde Sarman’ın biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Aydın Sarman

1 Ocak 1961 tarihinde Sivas’ta hayata gözlerini açmıştır. Trt 1 kanalında seyirciyle buluşan Seksenler dizisinde Susmuş karakterine hayat vermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nden mezundur.

Arka Sıradakiler dizisinde 4. Sezonda öğretmen rolünü canlandırmıştır. Müzisyenliğiyle ünlüdür. Bugüne kadar Anadalu Kaplanı, Kadın Severse, Arka Sıradakiler, Benden Baba Olmaz, Metropol Cafe, OkS Anneleri, Havalimanı, Prenses Perfinya, Yalancı Romantik, Dersimiz Atatürk, Papatyam, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Seksenler, Zengin Kız Fakir Oğlan, doksanlar, Home Ofis, Kalp Hırsızı, Mandıra Filozofu, Mayıs Kraliçesi, Ayrılsak da Beraberiz, Merdiven Baba, Pamuk Prens projelerinin film müziklerini  yapma görevini üstlenmiştir.  

 



Son Güncelleme: 14.02.2022 23:06
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Anahtar Kelimeler:
Aydın SarmanDizileri
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