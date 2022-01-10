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Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Ayçin Tuyun merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Ayçin Tuyun hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:41
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
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Ayçin Tuyun 8 Şubat 1987 tarihinde doğmuştur, aslen Manisalıdır. Beykent Koleji ve Ataköy Cumhuriyet Lisesi’nde okuyan Ayçin Tuyun İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Sonrasında Romanya Bükreş’te Ekonomi Üniversitesini kazanan Ayçin Tuyun 2005 yılında Türker İnanoğlu Vakfı’nda oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk bir reklam filmi ile kamera karşısına geçen Ayçin Tuyun, Terme Çayı, Beşinci Boyut, Ümmü’nün Türküsü, Beyaz Gelincik, Dövme, Dağlar Delisi, Doğruluk Ekseni, Küçük Kadınlar, Kollama, Ömre Bedel, Sevgi Bağlayınca, Kız Annesi, Türkün Uzayla İmtihanı, Yalan Dünya, Ve İnsan Aldandı, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bir Yusuf Masalı gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. 


Son Güncelleme: 10.01.2022 00:41
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