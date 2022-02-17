Ayben Erman kimdir, kaç yaşındadır? Ayben Erman nerelidir?

Ayben Erman kimdir? Nereli? Nerede doğdu? Kaç yaşında? Soruları merak edilmeye başlandı.

Ayben Erman kimdir? Aslen nerelidir?

Ayben Erman Yeşilçam sinemasının ünlü isimleri Ayşen Gruda ile Ayten Erman’ın kız kardeşidir. Ayben Erman’da kız kardeşleri gibi birçok sinema filminde yer almıştır. Şabanoğlu Şaban filmi ile filmseverlerin hafızasında büyük yer edinmiştir.

Ayben Erman ayrıca Gazino Bülbülü, Şendul Şaban, Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları, Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi birçok yapımda yer almıştır.

Babası kara tren makinistliği yapmıştır. Kız kardeşleri gibi İstanbul Yeşilköy’de Osmanlı döneminde karargah olarak kullanılan bir köşkte doğmuştur.

Türk Sanat Müziği’nin bi hayli sevilen isimlerinden Behiye Aksoy’un oğlu Ahmet Aksoy’la evlenip bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak çift daha sonrasında boşanma kararı almışlardır.