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Atilla Arcan kimdir? Atilla Arcan kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Atilla Arcan, birçok kişinin merak konusu oldu. Atilla Arcan hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:07
Atilla Arcan kimdir? Atilla Arcan kaç yaşında, nereli?
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Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla tanınan usta oyuncu Atilla Arcan ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.

Atilla Arcan kimdir?

1945 senesinde İstanbul’da doğan Atilla Arcan, aslen Amasyalıdır. Gerçek ismi Atilla Gürses olan usta oyuncu, yönetmen ve senarist Muharrem Gürses’in oğludur. Tiyatro eğitimi alan Arcan, eğitiminin bir bölümünü İngiltere’de tamamlamıştır.

1994 senesinde yayınlanan Binbir Surat adlı televizyon programıyla tanınan Arcan, pek çok sinema filmi, tiyatro oyunu ve dizilerde yer aldı. 1984 senesinde Gül Arcan ile evlenen Atilla Arcan, bu evlilikten bir kızı ve üç oğlu olmuştur.

16 Kasım 2015 senesinde kalp krizi nedeniyle vefat eden Arcan, Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Atilla Arcan rol aldığı diziler

1994      Binbir Surat       

2000      Ona Bakma Bana Bak    

2004      Cennet Mahallesi           

2006      Ah Polis Olsam 

2006      Balıketi Yok

2007      Hayal ve Gerçek             

2007      Çok Özel Tim    

2007      Şöhret Okulu    

2008      Dilek Ağacı         

2008      Prenses Perfinya            

2010      Sevgi Bağlayınca             

2011      Sudan Sebepler               Mahir

2012      Seksenler          

2013      Aşk Emek İster



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:07
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