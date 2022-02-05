Atilla Arcan kimdir? Atilla Arcan kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla tanınan usta oyuncu Atilla Arcan ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.

Atilla Arcan kimdir?

1945 senesinde İstanbul’da doğan Atilla Arcan, aslen Amasyalıdır. Gerçek ismi Atilla Gürses olan usta oyuncu, yönetmen ve senarist Muharrem Gürses’in oğludur. Tiyatro eğitimi alan Arcan, eğitiminin bir bölümünü İngiltere’de tamamlamıştır.

1994 senesinde yayınlanan Binbir Surat adlı televizyon programıyla tanınan Arcan, pek çok sinema filmi, tiyatro oyunu ve dizilerde yer aldı. 1984 senesinde Gül Arcan ile evlenen Atilla Arcan, bu evlilikten bir kızı ve üç oğlu olmuştur.

16 Kasım 2015 senesinde kalp krizi nedeniyle vefat eden Arcan, Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Atilla Arcan rol aldığı diziler

1994 Binbir Surat

2000 Ona Bakma Bana Bak

2004 Cennet Mahallesi

2006 Ah Polis Olsam

2006 Balıketi Yok

2007 Hayal ve Gerçek

2007 Çok Özel Tim

2007 Şöhret Okulu

2008 Dilek Ağacı

2008 Prenses Perfinya

2010 Sevgi Bağlayınca

2011 Sudan Sebepler Mahir

2012 Seksenler

2013 Aşk Emek İster