Atilla Arcan kimdir? Atilla Arcan kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla tanınan usta oyuncu Atilla Arcan ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.
Atilla Arcan kimdir?
1945 senesinde İstanbul’da doğan Atilla Arcan, aslen Amasyalıdır. Gerçek ismi Atilla Gürses olan usta oyuncu, yönetmen ve senarist Muharrem Gürses’in oğludur. Tiyatro eğitimi alan Arcan, eğitiminin bir bölümünü İngiltere’de tamamlamıştır.
1994 senesinde yayınlanan Binbir Surat adlı televizyon programıyla tanınan Arcan, pek çok sinema filmi, tiyatro oyunu ve dizilerde yer aldı. 1984 senesinde Gül Arcan ile evlenen Atilla Arcan, bu evlilikten bir kızı ve üç oğlu olmuştur.
16 Kasım 2015 senesinde kalp krizi nedeniyle vefat eden Arcan, Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.
Atilla Arcan rol aldığı diziler
1994 Binbir Surat
2000 Ona Bakma Bana Bak
2004 Cennet Mahallesi
2006 Ah Polis Olsam
2007 Hayal ve Gerçek
2007 Çok Özel Tim
2007 Şöhret Okulu
2008 Dilek Ağacı
2008 Prenses Perfinya
2010 Sevgi Bağlayınca
2011 Sudan Sebepler Mahir
2012 Seksenler
2013 Aşk Emek İster