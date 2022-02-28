Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Malbora kimdir?

Her Yerde Sen dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncuile ilgili merak edilenleri yazımızda yer verdik.

1 Mart 1995 senesinde Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliıi ve Kimya Mühendisligi bölümlerinde tamamladı. Malbora, ayrıca Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculu deneyimini 2017 senesinde yayınlanan Seven N Yapmaz dizisiyle yaşayan Malbora, sonrasında Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne ve son olarak 2019 senesinde Her Yerde Sen dizisindek rolüyle adından söz ettirmeyi başardı.