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Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Aslıhan Malbora, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Güzel oyuncu Aslıhan Malbora hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:00
Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?
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Her Yerde Sen dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora ile ilgili merak edilenleri yazımızda yer verdik.

Aslıhan Malbora kimdir?

1 Mart 1995 senesinde Afyonkarahisar’da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliıi ve Kimya Mühendisligi bölümlerinde tamamladı. Malbora, ayrıca Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculu deneyimini 2017 senesinde yayınlanan Seven N Yapmaz dizisiyle yaşayan Malbora, sonrasında Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne ve son olarak 2019 senesinde Her Yerde Sen dizisindek rolüyle adından söz ettirmeyi başardı.



Son Güncelleme: 28.02.2022 13:00
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