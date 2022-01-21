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Aşkın Tarifi Naz karakteri ( Serra Arıtürk ) kimdir?

Aşkın Tarifi dizisi yakın zamanda Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.Dizinin başrolünde Kenan Doğulu ve Serra Arıtürk yer almaktadır. Dizide Naz karakterini canlandıracak Serra Arıtürk'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Aşkın Tarifi dizisinde Naz karakterini canlandıracak olan Serra Arıtürk kimdir? İşte Serra Arıtürk ile ilgili merak edilenler...

21 Ocak 2022 Cuma 06:01
Aşkın Tarifi Naz karakteri ( Serra Arıtürk ) kimdir?
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Aşkın Tarifi dizisi Kanal D’de ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrolünde yer alan Serra Arıtürk merak konusu oldu. Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Serra Arıtürk, müzik konusunda kendisini çok fazla geliştirmiştir.

Lise zamanlarından itibaren şarkı seslendirmelerine başlamıştır. Daha sonra Boğaziçi Caz Korosu’nda yer almıştır. Eğitimini tamamlamak için İstanbul’dan ayrılmıştır.Kendine ait Youtube kanalında çok ünlü yabancı şarkıcıların coverlarını yapmıştır. Kısa sürede viral olmuştur. Kendini Bilmeden,Kimse Yok ve Olmazdın adlı kendi çalışmalarını da bu Youtube kanalında yayınladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Arıtürk’ün Instagram hesabının linki  ve Youtube kanalının linki aşağıdadır.

https://www.instagram.com/sariiturk/

https://www.youtube.com/channel/UChKwP-fGeybSgrKgB6uMjKg

 


Son Güncelleme: 21.01.2022 06:01
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Serra ArıtürkAşkın Tarifi Naz Kimdir?Aşkın Tarifi Dizisi
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