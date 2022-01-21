Aşkın Tarifi Naz karakteri ( Serra Arıtürk ) kimdir?

Aşkın Tarifi dizisi Kanal D’de ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrolünde yer alan Serra Arıtürk merak konusu oldu. Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Serra Arıtürk, müzik konusunda kendisini çok fazla geliştirmiştir.

Lise zamanlarından itibaren şarkı seslendirmelerine başlamıştır. Daha sonra Boğaziçi Caz Korosu’nda yer almıştır. Eğitimini tamamlamak için İstanbul’dan ayrılmıştır.Kendine ait Youtube kanalında çok ünlü yabancı şarkıcıların coverlarını yapmıştır. Kısa sürede viral olmuştur. Kendini Bilmeden,Kimse Yok ve Olmazdın adlı kendi çalışmalarını da bu Youtube kanalında yayınladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Arıtürk’ün Instagram hesabının linki ve Youtube kanalının linki aşağıdadır.

https://www.instagram.com/sariiturk/

https://www.youtube.com/channel/UChKwP-fGeybSgrKgB6uMjKg