Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Yaz aylarının en çok seyredilen dizilerinden olan ve oyuncu kadrosu ile adeta tüm yapımlara meydan okuyan dizi olan Aşkın Tarifi dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alıyor. Bu kişiler başarılı oyunculuklarını dizide devam ettireceğe benzerken dizi hayranları da bu oyuncuların bölüm başı ne kadar ücret aldıkları merak ediliyor. Bizde sizler için alınan ücretleri derledik. İşte ayrıntılar.

Fırat karakterine hayat veren Kadir Doğulu bu dizide harika performansı ile göz dolduracağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Naz karakterine can veren Serra Arıtürk aşkı bu yaz ekranlarda en çok konuşulacak aşk olacak. Bu ikilinin yanyana gelmesi ile beraber alacakları ücret de merak konusu oldu. İkilinin başına 40 ila 45 bin lira ücret alıyorlar.

Dizinin yan karakterleri olan ve ön planda yer alacak Sultan karakterini canlandıracak olan Yasemin Conka, Hazım karakterini oynayacak olan Cem Davran ve Taylan ile karşımıza çıkacak olan Alper Saldıran'ın aldıkları ücreti sizler için derledik. Bu kişilerin alacakları ücret ise 35 bin ila 45 bin arasında ücret alacaklar.

Aşkın Tarifi dizisi Kanal D’de olan yayın hayatına başladığı zaman dizide kullanılan telefonlar da merak edilmeye başlanacaktır. Oyuncuları ve konusu ile kendisine seyirciye kendisine bağlaması beklenen dizide cep telefonu kullanılan pek çok sahne bulunuyor. Aşkın Tarifi dizisinde kullanılan telefon markaları net bir şekilde ifade edilmemiş olsa da günümüzde de oldukça popüler olduğu gibi Aşkın Tarifi dizisinde de Oppo, Samsung veya iPhone markalarından bir tanesinin kullanıldığını düşünülüyor.