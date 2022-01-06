Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizisi Bora aslında kim?

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte ekranlara gelen ve en iddialı yapımlardan biri olan Aşkın Tarifi adlı dizinin başrollerinde Kadir doğulu ile Serra Arıtürk yer almaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda ise Alper Saldıran, Cem Davran, Yasemin Çonka, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe de yer almaktadır. Yayınlanan yeni bölümde ise dizide Taylan karakterine hayat veren Alper Saldıran ‘ın bir kardeşinin olduğu bilgisi verildi ve Taylan’ın sorunlu bir kardeşinin olduğu ekranlara geldi. Sorunlu denilmesinin nedeni de dizide ki Taylan karakterine göredir çünkü dizide Taylan gibi takım elbise ile dolaşmayarak rahat bir giyim tarzını benimseyen ve gitar çalan bir kişiliktir. Bu sebep ile de Taylan bir türlü kardeşn kabullenememektedir ve sürekli olarak onu düzeltmeye çalışmaktadır. Fakat Bora’nın ise kendine has bir tarzı vardır ve bu tarzdan da oldukça etkilenen birisi olacaktır. Aşkın Tarifi adlı dizide Taylan ‘ın kardeşi olan Bora ile Fırat ‘ın kuzeni arasında ise çok güzel bir aşk başlayacaktır. Aşkın Tarifi dizisinde yer alan Bora ise yakışıklılığı ile herkesi etkilemeyi başardı. Bu sebep ile de dizide ilk görüldüğü anda itibaren ise gerçek yaşamına dair bilgilerini ise sizler ile paylaşacağız.

Aşkın Tarifi Tolgar Özaltındere aslında kim?

Yakışıklı oyuncu Tolgar Özaltındere ‘nin yer aldığı dizi ve filmler neler?

Aşkın Tarifi dizisinde Bora rolüne hayat veren oyuncu Tolgar Özaltındere kim? Tolgar Özaltındere daha öncesinde de dizi ve filmlerde yer almıştır. Fakat ilk kez bu şekilde popüler olan bir dizide yer aldığından dolayı da yayınlanmakta olan bu dizi sayesinde de tanınacak ve herkes tarafından da çok sevilecektir. Dizi de ise Tolgar Özaltındere Taylan ‘ın kardeşi olan Bora karakterine hayat vermektedir. Yakışıklı oyuncu Tolgar Özaltındere 1994 yılında İstanbul Cihangir ‘de dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Oyunculuk mezunudur. Yakışıklı oyuncu, Müjdat Gezen SanatMerkezi Tiyatro Eğitimi ve Plato Film Okulu’ndan oyunculuk eğitimi de almıştır ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ nden mezun olmuştur. Resmi Instagram hesabı ise ‘’ https://www.instagram.com/tolgarozaltindere/?hl=tr ‘’ dir.

Not Defteri dizisinde Hürol karakterine hayat vermiştir. Ümmü Sıbyan: Zifir filminde ve Öğrenci Kafası: Soygun filminde de rol almıştır.

Yakışıklı oyuncu Tolgar Özaltındere şimdi yer aldığı Aşkın Tarifi adlı dizide ise yıldızını parlatacaktır. Bu sayede de oyunculuk hayatının devamında bir çok dizi ve film teklifi alarak kariyerinde önemli bir konuma sahip olacaktır.