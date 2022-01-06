Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizisi Bora aslında kim?
Yaz sezonunun başlaması ile birlikte ekranlara gelen ve en iddialı yapımlardan biri olan Aşkın Tarifi adlı dizinin başrollerinde Kadir doğulu ile Serra Arıtürk yer almaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda ise Alper Saldıran, Cem Davran, Yasemin Çonka, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe de yer almaktadır. Yayınlanan yeni bölümde ise dizide Taylan karakterine hayat veren Alper Saldıran ‘ın bir kardeşinin olduğu bilgisi verildi ve Taylan’ın sorunlu bir kardeşinin olduğu ekranlara geldi. Sorunlu denilmesinin nedeni de dizide ki Taylan karakterine göredir çünkü dizide Taylan gibi takım elbise ile dolaşmayarak rahat bir giyim tarzını benimseyen ve gitar çalan bir kişiliktir. Bu sebep ile de Taylan bir türlü kardeşn kabullenememektedir ve sürekli olarak onu düzeltmeye çalışmaktadır. Fakat Bora’nın ise kendine has bir tarzı vardır ve bu tarzdan da oldukça etkilenen birisi olacaktır. Aşkın Tarifi adlı dizide Taylan ‘ın kardeşi olan Bora ile Fırat ‘ın kuzeni arasında ise çok güzel bir aşk başlayacaktır. Aşkın Tarifi dizisinde yer alan Bora ise yakışıklılığı ile herkesi etkilemeyi başardı. Bu sebep ile de dizide ilk görüldüğü anda itibaren ise gerçek yaşamına dair bilgilerini ise sizler ile paylaşacağız.
Aşkın Tarifi Tolgar Özaltındere aslında kim?
Yakışıklı oyuncu Tolgar Özaltındere ‘nin yer aldığı dizi ve filmler neler?
Not Defteri dizisinde Hürol karakterine hayat vermiştir. Ümmü Sıbyan: Zifir filminde ve Öğrenci Kafası: Soygun filminde de rol almıştır.
Yakışıklı oyuncu Tolgar Özaltındere şimdi yer aldığı Aşkın Tarifi adlı dizide ise yıldızını parlatacaktır. Bu sayede de oyunculuk hayatının devamında bir çok dizi ve film teklifi alarak kariyerinde önemli bir konuma sahip olacaktır.