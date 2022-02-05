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Aşkın Kıyameti filmi ne zaman vizyona girecek? Başrolde kimler var?

Aşkın Kıyameti filmi için hazırlıklar başladı. BKM Film tarafından üstlenen yapımda önemli isimler yer alacak. Başrol oyuncuları kim? Yeni film ile ilgili detaylara haberimizde yer verilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:39
Aşkın Kıyameti filmi ne zaman vizyona girecek? Başrolde kimler var?
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Aşkın Kıyameti filminin kadrosunda kimler yer alıyor?

Filmin yönetmenliğini Hilal Saral yapacak. Hikâyeyi Yılmaz Erdoğan kaleme alıyor. Aşkın Kıyameti, BKM Film tarafından üstlenmektedir.

Kadroda yer alan isimler

Pınar Deniz

Başrol oyuncularından biridir. 4 Kasım 1993 Adana doğumludur. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Ekrana ilk kez 2014 senesinde Sil Baştan dizisi ile gelmiştir. Dizide Evrim karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Beyaz Yalan dizisinde rol almıştır. 2016-2018 seneleri arasında Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiştir. 2018 senesinde Bir Deli Rüzgâr dizisi ile yükselmeye devam etmiştir. Son olarak 2021 yılında Kırmızı Oda dizisine konuk oyunculuk yapmıştır.

Yiğit Kirazcı

17 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında modellik yapmıştır. Profesyonel olarak oyunculuk yaptığı ilk dizi Son Tercih olmuştur. Hakan Muhafız, Hizmetçiler, Çatı Katı Aşk, Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor, Seni Kimler Aldı, Yüzleşme projelerinde rol almıştır. 2021 yılında 50m2 ve Ex Aşkım dizilerinde rol almıştır. Aşkın Kıyameti filminde başrolde olacaktır.

Boran Kuzum

1 Ekim 1992 Ankara doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sahne sanatları bölümü tiyatro ana sanat dalı mezunudur. Ekranlara ilk kez 2012 senesinde Aşka Dokunmak kısa filmi ile gelmiştir. İlk dizi deneyimi 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle olmuştur. 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştır. Vatanım Sensin dizisinde Leon karakteri ile yıldızı parlamıştır. Son olarak Saygı dizisi ile ekranlara gelmiştir.

Vizyon tarihi

Oyuncu kadrosu henüz tamamlanmamıştır. Yapımcılar filmin yaz aylarında sete çıkmasını planlamaktadır. Kesin vizyon tarihi açıklanmamıştır.

Çekim yeri neresi olacak?

Film, Akdeniz bölgesinin farklı şehirlerinde çekilecektir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:39
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Anahtar Kelimeler:
Aşkın KıyametiBKM
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