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Aşkın Kıyameti film oyuncu kadrosu ve karakterleri

Dijital yayın platformu Netflix tüm dünyada popülerliğini gösterirken yeni içerikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. ‘Aşkın Kıyameti’ filmi ile karşımıza çıkan platform orijinal filmlerine bir yenisini ekliyor. İşte merak edilen ‘Aşkın Kıyameti’ filmin oyuncu kadrosu ve karakter listesi

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:50
Aşkın Kıyameti film oyuncu kadrosu ve karakterleri
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Dünyaca popüler yayın platformu Netflix Türkiye’de varlığını gösterirken orijinal serisini bir yeni Türk filmi ekledi. Pınar Deniz, Boran Kuzun ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığını film çekimleri hızla devam ediyor. Adını şimdiden duyuran ve sabırsızlıkla beklediğimiz filmde Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi filmde sevgili olarak karşımıza çıkacak.

Romantik komedi türündeki film Hilal Saral yönetmenliğinde olacak ve usta oyuncu Yılmaz Erdoğan filmi olacak. Senaristi Yılmaz Erdoğan olan film şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı. 2021 Eylül ayları gibi ‘Aşkın Kıyameti’ yayınlanmayı planlanıyor.

‘Aşkın Kıyameti’ oyuncu kadrosu

Pınar Deniz

10 Kasım 1994 Adana’da dünyaya gelen oyuncu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu. 27 yaşındaki Deniz, eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğimi aldı. Sil Baştan dizisinde yer alan oyuncu Murat Dalkılıç’ın klibinde yer aldı.  Vatanım Sensin filminde Yıldız karakteri ile karşımıza çıkan güzel oyuncu Bir Deli Rüzgâr ve Kırmızı Oda dizisinde yer aldı. Berk Cankat ile sevgili olan oyuncu boyu 1,68 kilosu ise 55 kilogramdır. Aşkın Kıyameti filminde başrol oyuncuları arasındadır.

Boran Kuzum

1 Ekim 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu Vatanım Sensin filminde Leon karakterine can verdi. İstanbul Üniversitesi’nde tiyatro bölümünde okuyan oyuncu daha sonra oyunculuk eğitimi alarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde yer aldı. Şahin Tepesi ve Hakan Muhafız dizilerinde kendini gösteren oyuncu 1,75 boyunda 76 kiloya sahiptir. Aşkın Kıyameti filminde başrol oyuncudur.

Yiğit Kirazcı

Çatı Katı Aşk dizisinde oynayan oyuncu 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi’nde Reklamcılık bölümü mezunu olan oyuncu Seviyor Sevmiyor ve Güllerin Savaşı dizilerinde kendini gösterdi. 1,86 boyuna sahip oyuncu Büşra Develi ile birlikte olduğu söyleniyor. 50m2 ve Hakan Muhafız dizilerinde yer alan oyuncu şimdi yine Netflix platformunda ‘Aşkın Kıyameti’ filminde yer alacak.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:50
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Aşkın KıyametiFilmNetflixOyuncu
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