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Aşk Mantık İntikam dizisi Zeynep aslında kim? Gerçek adı nedir? Kaç yaşındadır?

Yeni başlayan dizi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesi de güzel oyuncu Sevda Baş. Sevda Baş, Aşk Mantık İntikam dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak izleyici ile buluşacak. Peki Sevda Baş kimdir? Kaç yaşındadır? gibi soruların işte cevapları..

11 Aralık 2021 Cumartesi 17:55
Aşk Mantık İntikam dizisi Zeynep aslında kim? Gerçek adı nedir? Kaç yaşındadır?
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Aşk Mantık İntikam dizisi Zeynep karakteri kim?

Ekranların yeni dizisi Aşk Mantık İntikam da yer alan Zeynep karakteri başroldeki esas kız Esra’nın en yakın arkadaşıdır. Esra’nın kardeşim dediği bir arkadaş olan Zeynep oldukça akıllı bir karakterdir.  Liseyi bitirdikten sonra okulu bırakmış olan ve mahallesinden de hiç dışarıya adım atamayan Zeynep, dizide zengin bir koca bulmak ve zengin bir hayat yaşamak istemektedir. Ne yazık ki Zeynep kıvırcık saçlarına rağmen bir türlü aradığı hayalinde ki zengin kocayı bulamamaktadır. Dizide yer alan Zeyno karakteri çok iyi bir kalbe sahiptir ve oldukça da hayat enerjisi ile dolu olan bir kızdır.

Aşk Mantık İntikam dizisi Zeyno karakteri kim?

Yeni dizi Aşk Mantık İntikam da yer alan Zeynep karakteri ile Zeyno karakteri aynı karakterlerdir.

Güzel oyuncu Sevda Baş aslında kim?

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve 25 yaşının içindedir. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Güzel oyuncu Sevda Baş ‘’ Kanaga ‘’ adlı dizi ile de ekran oyunculuğuna ilk adımını atmıştır. Sergilediği başarılı oyuncu performansı ile de rol aldığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam da kariyeri açısından oldukça büyük bir çıkış da yapmak istemektedir.

Sevda Baş’ın sevgilisi var mı?

Güzel ve genç oyuncu olan Sevda Baş’ın henüz açıklamış olduğu bir sevgilisi yoktur. Dizi sektöründe henüz yeni olan güzel oyuncu, güzelliği ile değil de yaptığı işler ve sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile gündemde olmak istediğini belirtmiştir.


Son Güncelleme: 11.12.2021 17:55
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