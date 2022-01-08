Aşk Mantık İntikam dizisi izlenir mi?Aşk Mantık İntikam dizisi yorumları

Aşk Mantık İntikam dizisi FOX TV ekranlarında 18 Haziran Cuma günü itibarıyla yayınlanmaya başladı. Peki dizi izleyiciler tarafından beğenildi mi? Aşk Mantık İntikam dizisi tutar mı?

Aşk Mantık İntikam dizisi beğenildi mi?

No9 Prodüksiyon imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi bugün ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin senaryosunu özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal, yönetmenliğini ise Murat Öztürk üstleniyor. Dizinin başrollerini İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel paylaşıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinde tatlı bir aşk atışmasını görüyoruz.

Komedi türünde olan bu dizide Esra kendine aşık olan Ozan ile evlenir. Esra Ozanı sevmediği için evlendikten sonra her şey bambaşka olur. Ozan bir girişimci olduğu için Esra da ona destek olur ailesi için para biriktirir. Esra en sonunda parasızlığa dayanamayarak Ozan’ı hayatından çıkarmak ister.

Aşk Mantık İntikam dizisi tutar mı?

Dizide Esra’nın hayatı gördüğü bir haber ile atl üst olur. Bir yıl önce terk ettiği eşi artık milyon dolarlık bir şirket sahibidir. Boşandıktan sonra yolları tekrar kesişen ikili birbirine karşı hala öfke doludur. Esra, Ozanı tekrar kendine aşık etmeye karar verir.

Dizi hikayesi ve oyuncuları ile ilk bölümden beğeni toplamayı başardı. İlerleyen bölümlerde Esra Ozan’dan intikam almak için planlar yapacak. Bu yüzden sevilerek izleneceği düşünülüyor. Aşk Mantık İntikam dizisi müzikleri ile de oldukça beğenilecektir.

