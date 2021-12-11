Aşk Mantık İntikam dizisi Elif kim?

1993 doğumlu Ceren Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nü bitirmiş sonra da Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne giderek oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Eğitimlerini tamamlayan oyuncu Fırtına, Çukur ve Phakama London adlı oyunlarda oynamıştır.

2012 yılında dizi oyunculuğuna başlayan Koç bu zamana dek pek çok dizi ve reklamda oynayarak ekranlara gelmiştir.

Ceren Koç yer aldığı TV dizileri