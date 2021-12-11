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Aşk Mantık İntikam dizisi Elif kim?

Bugün FOX TV'de yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncu kadrosu en çok araştırılan konulardan oldu. Dizide en çok dikkat çeken isim ise Ozan’ın kardeşi Elif karakteri oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi Elif kim? Ceren Koç kim, kaç yaşında?

11 Aralık 2021 Cumartesi 17:58
Aşk Mantık İntikam dizisi Elif kim?
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1993 doğumlu Ceren Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nü bitirmiş sonra da Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne giderek oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Eğitimlerini tamamlayan oyuncu Fırtına, Çukur ve Phakama London adlı oyunlarda oynamıştır.

2012 yılında dizi oyunculuğuna başlayan Koç bu zamana dek pek çok dizi ve reklamda oynayarak ekranlara gelmiştir.

Ceren Koç yer aldığı TV dizileri

  • Aşk Mantık İntikam (2021)
  • Bay Yanlış (2020)
  • Tek Yürek (2019)
  • Ver Elini Aşk (2017)
  • Güllerin Savaşı  (2014)
  • Bizim Okul (2013)
  • Muhteşem Yüzyıl (2012)

Son Güncelleme: 11.12.2021 17:58
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