Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?

Fox Tv'nin yaz akşamlarına renk katan yeni dizisi izleyenlerden tam not almayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosu yeni yüzlerden oluşurken, usta oyuncularında dizide rol alması gözlerden kaçmadı.

Oyuncuların giydiği giysiler, izleyenler tarafından sıkça merak ediliyor. İntenette en çok aranılan başlıklardan biri oldu. Bizde siz değerli okuyucularımıza Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının giysilerinin nereden olduğunu söylüyoruz.

Esra karakterinin giydiği 2.bölümdeki kırmızı elbise Raşit Bağzıbağlı'ya aittir. Aksesuarları ise Keys.ist markasınındır.

Çağla karakterinin siyah elbisesi ise en çok araştırılanlar arasında yerini koruyorken, tahmini olarak Barruslondon markasına ait, aksesuar ise Bodhita'nındır.

Esra'nın taktığı takılar yine çok konuşulanların arasında yerini alırken, 18 Haziran'da yayınlanan bölümdekiler ise Monrevebijoux, gömlek Zaradır.

Çağla'nın bistüyeri Fidan Şimşek imzalı olup, takılar yine Bodhita'dır.

Esra'nın ilk bölümdeki elbisesi Wearsisters fiyatı 1200 TL'dir.

Çınar'ın haki gömleği Diesel olduğunu düşünüyoruz.

Esra'nın giydiği çiçek deseni olan elbise Stradivarius çanta ise Zara'dır.

Bütün oyuncuların giydiği parçalar sosyal medyada gündem oldu. Yaz sezonu olduğu için giysilerde bir nevi tanıtım içinde ve izleyenleri mest ediyor.