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Army of the Dead Filmi Hakkında Merak Edilenler

Dijital platformlardan birisi olan Netflix’te yeni film heyecanı yaşandı. Son zamanlarda herkes tarafından beğeni toplayan Army of the Dead filmi konusu ile izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Filmin gözler önünde olması herkes tarafından merak edildi. Birçok izleyicinin severek izlediği dizi hakkında araştırmalar devam etmekte. Army of the Dead filmi hakkında merak edilenler haberimizde

22 Ocak 2022 Cumartesi 05:28
Army of the Dead Filmi Hakkında Merak Edilenler
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Zack Snyder tarafından yeni projeye adım atması popülerliği arttırdı. Netflix platformunda yayınlanan film izleyiciler tarafından güzel yorumlar aldı. Puanlaması %76 olan film hale favori filmler listesinde yer almaktadır. yapımı ve oyuncuları ile ilgi gören film platform üzerinden favori film listesinde yer almaktadır.

Filmin 2007 yılından bu zamana kadar üzerinde çalışılması ile beklenen haber izleyicileri sevindirdi. Netflix uygulamasında yer alan Army of the Dead filmi bu yılın en iyi filmi seçileceği hakkında haberlerde gündemde yerini almaktadır. Seyirciler sıkılmadan 2 saat 28 dakika aksiyon dolu filmi izlemekte. Başroller de Deva Bautista, Ella Pumeli ve Omari Hardcwick gibi yetenekli isimler yer almaktadır.

Konusu ile ilgi çeken filmde tam anlamıyla zombilerin ele alındığı görülüyor. Zombilerin saldırısına maruz kalan Las Vegasta büyük bir hırsızlık planlayan grubun hayatı anlatılmıştır. Bu hırsızlık serüveninde tutulan paralı askerler de maceralara ortak oluyor. Soygun yapılacak yerin imkansız bir konumda bulunması ekibi korkutmuyor olması ve üzerine daha çok plana sadık kalınması da herkes heyecanlandırıyor. Army of the Dead filmi çekim esnalarında zorlukların çekilmesi ve 90 milyon dolar harcanması da filmin kalitesi gözler önüne serdi.

Army of the Dead filmin oyuncuları

  • Dave Bautista
  • Ella Punell
  • Ana De La Reguera
  • Theo Rossi
  • Huma Qureshi
  • Omari Hardwick
  • Tig Notaro
  • Hiroyuki Sanada
  • Garret Dillahunt
  • Matthias Schweighöfer
  • Raúl Castillo
  • Nora Anezeder
  • Samantha Win

Son Güncelleme: 22.01.2022 05:28
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Anahtar Kelimeler:
FilmKonuNetflixs
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