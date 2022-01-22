Army of the Dead Filmi Hakkında Merak Edilenler

Zack Snyder tarafından yeni projeye adım atması popülerliği arttırdı. Netflix platformunda yayınlanan film izleyiciler tarafından güzel yorumlar aldı. Puanlaması %76 olan film hale favori filmler listesinde yer almaktadır. yapımı ve oyuncuları ile ilgi gören film platform üzerinden favori film listesinde yer almaktadır.

Filmin 2007 yılından bu zamana kadar üzerinde çalışılması ile beklenen haber izleyicileri sevindirdi. Netflix uygulamasında yer alan Army of the Dead filmi bu yılın en iyi filmi seçileceği hakkında haberlerde gündemde yerini almaktadır. Seyirciler sıkılmadan 2 saat 28 dakika aksiyon dolu filmi izlemekte. Başroller de Deva Bautista, Ella Pumeli ve Omari Hardcwick gibi yetenekli isimler yer almaktadır.

Konusu ile ilgi çeken filmde tam anlamıyla zombilerin ele alındığı görülüyor. Zombilerin saldırısına maruz kalan Las Vegasta büyük bir hırsızlık planlayan grubun hayatı anlatılmıştır. Bu hırsızlık serüveninde tutulan paralı askerler de maceralara ortak oluyor. Soygun yapılacak yerin imkansız bir konumda bulunması ekibi korkutmuyor olması ve üzerine daha çok plana sadık kalınması da herkes heyecanlandırıyor. Army of the Dead filmi çekim esnalarında zorlukların çekilmesi ve 90 milyon dolar harcanması da filmin kalitesi gözler önüne serdi.

Army of the Dead filmin oyuncuları