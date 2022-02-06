Arka Sokakların Tunç'u kimdir?

Kanal D'nin baş yapıtı olan Arka Sokaklar, her hafta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Uzun soluklu dizi olarak belirlenen ve çok sevilen dizinin oyuncuları da dizi ile birlikte büyüdü.

Sevilen karakter Mesut'un oğlu Tunç'u canlandıran Kerimhan Duman, sosyal medyanın göz bebeği haline geldi. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç oyuncu, hayranlarının beğenisiyle her geçen gün takipçisini artırıyor. Yakışıklı oyuncu, dizinin ilk başladığı yıllarda 10 yaşındayken diziye dahil olmuştu ve şu anda da halen dizide rol almaktadır. Diziyle birlikte büyüyen oyunculardan bir tanesidir.

Oyunculuğu, duruşu ve karizmatikliğiyle ekranları başındakileri büyüleyen Kerimhan Duman, 1996 İstanbul doğumlu 25 yaşındadır. Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Kara Para Aşk dizisinde de rol alan oyuncunun memleketi Kahramanmaraştır. 1,77 boyunda olan Duman, 72kg ve ikizler burcudur.