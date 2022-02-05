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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü kimdir?

Ekranların sevilen yüzü Özgür Ozan, girdiği her rolle bağdaşan bir oyuncudur. Çocuklar Duymasın dizisinin light erkeği Selami'yi canlandırmış, Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ını oynamaktadır. Beğeniyle izlenen oyuncu hakkında bilmediğiniz her şey burada.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:55
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü kimdir?
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1966 Bolu doğumludur. Sinema, tiyatro, dizi ve reklam oyuncusudur. Yeteneğiyle ön plana çıkan oyuncu uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hüsnü Çoban'ı canlandırıyor.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban, asıl adı Özgür Ozan oyunculuğuyla her geçen gün taktir kazanmaya devam ediyor. 

Eğitim hayatını Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde bitirdi. Farklı tiyatro topluluklarına katılarak mesleği öğrenme yolunda başarılı adımlar attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünü bitirdi. Bursa ve İstanbul tiyatrolarında çalıştı. Çok çeşitli oyunlarda sahne aldı. 

1,80 boyundadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ekranlara Çocuklar Duymasın dizisinin kılıbık erkeği Selami olarak geldi. Ardından başarısıyla devam eden oyunculuk kariyerine Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri olarak halen daha devam ediyor. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:55
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Anahtar Kelimeler:
özgür OzanArka SokaklarÇocuklar DuymasınHüsnüSelami
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