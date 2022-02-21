Arka Sokaklar Zeliş diziden ayrıldı mı? Yüsra Geyik diziye veda mı edecek?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 15 yıldır izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını Erler Film üstlenirken yönetmenliğini ise Orhan Oğuz yapıyor. Dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in diziden ayrılacağı konuşuluyor.
Arka Sokaklar Zeliş diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Zeliş kimdir?
Hüsnü’nün kızı olarak ekranlara gelen Zeliş karakteri gazetecidir. Küçüklüğünden beri kardeşlerine sahip çıkan Zeliş annesinin kaybından sonra ailesinin en büyük destekçisi olmuştur.
Son Güncelleme: 21.02.2022 12:15