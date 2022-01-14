Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?

25 yaşındaki genç oyuncu Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakteri ile tanındı. İzleyiciler tarafından sevilen oyuncuya beğeniler arttı. Son zamanlarda gündem de olan konulardan olan Bay’ın yeni dizi ile anlaştığı oldu. 2021-2022 sezonunda Arka Sokaklar’da yer almayacağını sosyal medya üzerinden duyursa da konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

Onur Bay Arka Sokaklar dizisine geri dönecek mi?

Arka Sokaklar dizisinde ilgileri üzerine çeken Tekin karakteri yetenekli oyunculuğu ile sevenlerinden beğenileri topladı. 15.sezondur dizide yer alanğını duyurdu. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden ayrılıklar gelmeye başladı. Fakat dizinin yeni sezonunda Onur Bay’ın dizide olmayacağı da kesinleşti. Bu karar üzerine dizi de nasıl bir değişikliğe de gidileceği merak konusu oldu.

Magazin haberlerine yaşadığı ilişki ile gündem olan Onur Bay’ın Dilara Aksüyek ile yaşadığı aşk dillerde dolandı. Son alınan haberlere göre ailelerin tanışması için hazırlıklar başladığı da duyuldu.