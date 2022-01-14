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Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?

Yıllardır ekranlarda seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu zamana kadroda olan Onur Bay, Tekin karakteri ile ekranlarda oldu. Sosyal medya üzerinden duyurduğu haber üzerine diziden ayrılacağını bildiren genç oyuncu hakkında meraklar çoğaldı. Konu hakkında detaylar haberimizde

14 Ocak 2022 Cuma 17:11
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?
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 25 yaşındaki genç oyuncu Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakteri ile tanındı. İzleyiciler tarafından sevilen oyuncuya beğeniler arttı. Son zamanlarda gündem de olan konulardan olan Bay’ın yeni dizi ile anlaştığı oldu. 2021-2022 sezonunda Arka Sokaklar’da yer almayacağını sosyal medya üzerinden duyursa da konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

Onur Bay Arka Sokaklar dizisine geri dönecek mi?

Arka Sokaklar dizisinde ilgileri üzerine çeken Tekin karakteri yetenekli oyunculuğu ile sevenlerinden beğenileri topladı. 15.sezondur dizide yer alan Onur Bay diziden ayrıldığını duyurdu. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden ayrılıklar gelmeye başladı. Fakat dizinin yeni sezonunda Onur Bay’ın dizide olmayacağı da kesinleşti. Bu karar üzerine dizi de nasıl bir değişikliğe de gidileceği merak konusu oldu.

Magazin haberlerine yaşadığı ilişki ile gündem olan Onur Bay’ın Dilara Aksüyek ile yaşadığı aşk dillerde dolandı. Son alınan haberlere göre ailelerin tanışması için hazırlıklar başladığı da duyuldu.


Son Güncelleme: 14.01.2022 17:11
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