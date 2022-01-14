Arka Sokaklar dizisinde ayrılık kararı Tekin karakteri diziden neden çıktı ?

25 yaşındaki genç oyuncu Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakteri ile tanındı. İzleyiciler tarafından sevilen oyuncuya beğeniler arttı. Son zamanlarda gündem de olan konulardan olan Bay’ın yeni dizi ile anlaştığı oldu. 2021-2022 sezonunda Arka Sokaklar’da yer almayacağını sosyal medya üzerinden duyursa da konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
Onur Bay Arka Sokaklar dizisine geri dönecek mi?
Magazin haberlerine yaşadığı ilişki ile gündem olan Onur Bay’ın Dilara Aksüyek ile yaşadığı aşk dillerde dolandı. Son alınan haberlere göre ailelerin tanışması için hazırlıklar başladığı da duyuldu.
Son Güncelleme: 14.01.2022 17:11