Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası kimdir? Cem Kurtoğlu kimdir?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Arıza’ya yeni katılan oyuncu merak ediliyor. Ali Rıza’nın babası olan karakter merak edilirken aynı zamanda karaktere hayat veren Cem Kurtoğlu’da araştırılanlar arasında yerini aldı.
Arıza dizisi Ali Rıza’nın babası kim?
03 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen, senaryosu Ozan Aksungur ve yönetmen koltuğunda Recai Karaöz’ün olduğu Arıza dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Ali Rıza’nın babası olarak diziye katılan karaktere Cem Kurtoğlu hayat veriyor.
Cem Kurtoğlu kimdir?
31 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cem Kurtoğlu Ankara Devlet Tiyatrosundan mezun olmuştur. Seslendirme sanatçılığı da yapan Kurtoğlu ilk defa 1982 yılında yayınlanan Preveze Öncesi filminde görev almıştır.
Cem Kurtoğlu, İntizar, Hekimoğlu, Yaprak Dökümü, Galip Derviş, Arka Sokaklar, Küçük Ağa, Kurşun dizilerinde de görev almıştır.
Cem Kurtoğlu görev aldığı diziler
Arıza – 2021 Ali Rıza’nın babası
Savaşçı – 2021 – Mösyö
Gençliğim Eyvah – 2020
Kurşun – 2019 – Fahri Önal
Küçük Ağa – 2015
Kahireli Palas – 2013 – Muzaffer Kahireli
Yıllar Sonra – 2011 – Kadir
Kurşun Bilal – 2011 – Faruk
Umut Yolcuları – 2010 – Kemal
Yağmurdan Sonra – 2007 – Hulusi
Arka Sokaklar -2006 – Konuk Oyuncu
2004: Şubat Soğuğu – Yakup Kenanlı
2003: Hekimoğlu – Arslan
2002: Sırlar Dünyası
2000: Savunma
1986: Duvardaki Kan
1985: Bugünün Saraylısı
1991: Yol Palas Cinayeti – Mükerrem
1993: Son Söz Sevginin – Vedat
1992: Son Umut
1998: Marziye
1982: Preveze Öncesi
Cem Kurtoğlu sosyal medya hesabı
Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan usta oyuncunun hesabında 437 gönderi bulunmaktadır. Cem Kurtoğlu’nun 3 binden fazla takipçisi vardır.