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Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası kimdir? Cem Kurtoğlu kimdir?

Pazar akşamlarının sevilen dizilerinden Arıza'ya yeni katılan oyuncu merak ediliyor. Ali Rıza'nın babası olan karaktere hayat veren Cem Kurtoğlu da merak ediliyor. Pek çok kişi, Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası kimdir? Cem Kurtoğlu kimdir? sorularını araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:22
Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası kimdir? Cem Kurtoğlu kimdir?
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SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Arıza’ya yeni katılan oyuncu merak ediliyor. Ali Rıza’nın babası olan karakter merak edilirken aynı zamanda karaktere hayat veren Cem Kurtoğlu’da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Arıza dizisi Ali Rıza’nın babası kim?

03 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen, senaryosu Ozan Aksungur ve yönetmen koltuğunda Recai Karaöz’ün olduğu Arıza dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Ali Rıza’nın babası olarak diziye katılan karaktere Cem Kurtoğlu hayat veriyor.

Cem Kurtoğlu kimdir?

31 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cem Kurtoğlu Ankara Devlet Tiyatrosundan mezun olmuştur. Seslendirme sanatçılığı da yapan Kurtoğlu ilk defa 1982 yılında yayınlanan Preveze Öncesi filminde görev almıştır.

Cem Kurtoğlu, İntizar, Hekimoğlu, Yaprak Dökümü, Galip Derviş, Arka Sokaklar, Küçük Ağa, Kurşun dizilerinde de görev almıştır.

Cem Kurtoğlu görev aldığı diziler

Arıza – 2021 Ali Rıza’nın babası

Savaşçı – 2021 – Mösyö

Gençliğim Eyvah – 2020

Kurşun – 2019 – Fahri Önal

Küçük Ağa – 2015

Kahireli Palas – 2013 – Muzaffer Kahireli

Yıllar Sonra  – 2011 – Kadir

Kurşun Bilal –  2011 – Faruk

Umut Yolcuları – 2010 – Kemal

Yaprak Dökümü – 2009 – Konuk Oyuncu

Yağmurdan Sonra – 2007 – Hulusi

Arka Sokaklar -2006 – Konuk Oyuncu

2004: Şubat Soğuğu – Yakup Kenanlı

2003: Hekimoğlu – Arslan

2002: Sırlar Dünyası

2000: Savunma

1986: Duvardaki Kan

1985: Bugünün Saraylısı

1991: Yol Palas Cinayeti – Mükerrem

1993: Son Söz Sevginin – Vedat

1992: Son Umut

1998: Marziye

1982: Preveze Öncesi

Cem Kurtoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan usta oyuncunun hesabında 437 gönderi bulunmaktadır. Cem Kurtoğlu’nun 3 binden fazla takipçisi vardır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
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