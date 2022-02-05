Arda Kural kimdir? Kaç yaşındadır? Arda Kural hayatı

Arda Kural kimdir?

12 Nisan 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Yalova Endüstri Meslek Lisesinde eğitim hayatını tamamlamıştır. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimini görmüştür. Kendisi dönemin yakışıklısı olarak anılmaktadır. Leonardo Dicaprio benzerliği ile genç kızların sevgilisi haline gelmiştir.

1999 yılında ilk kez rol aldığı dizi Eyvah Kızım Büyüdü ’dür. Lise defteri dizisi ile hayran kitlesine sahip olan oyuncu daha sonra Düğün Şarkıcısı dizide rol almıştır. Gelecekte Bir Gün ve Banyo filmlerinde oynamıştır.

Kubilay filminde rol alan oyuncu alacağını tahsil edemediği için ruhsal bozukluk yaşayarak 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştır. 2013 yılında taburcu olmuştur fakat ekranlara dönemeyeceğini söylemiştir.

