Aras Bulut İynemli Sadakatsiz dizisine mi katılıyor?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Sadakatsiz dizisinin ikinci seozn bölümleri eylül ayı içerisinde yayınlanılmaya hazırlanıyor. Medyapım şirketi tarafından çekilen diziye bazı transferler yapılması gündeme gelse de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Çukur dizisinin final yapmasının ardından dizinin başrol karakteri Yamaç Koçoavalı yani'nin Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olacağı her ne kadar iddia edilse de henüz net bir açıklama yapılmadı. Aras Bulut İynemli şuan için dizinin kadrosuna dahil olmuş değil.

Aras Bulut İynemli herhangi bir yapıma dahil olursa buradan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Dört sezonun ardından final yapan Çukur dizisinde çok başarılı bir oyunculuk sergileyen İynemli yeni dizilere de hayır demeyecektir.