Aras Bulut İynemli Sadakatsiz dizisine mi katılıyor?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Sadakatsiz dizisinin ikinci seozn bölümleri eylül ayı içerisinde yayınlanılmaya hazırlanıyor. Medyapım şirketi tarafından çekilen diziye bazı transferler yapılması gündeme gelse de henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Aras Bulut İynemli herhangi bir yapıma dahil olursa buradan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Dört sezonun ardından final yapan Çukur dizisinde çok başarılı bir oyunculuk sergileyen İynemli yeni dizilere de hayır demeyecektir.
Son Güncelleme: 11.01.2022 00:20