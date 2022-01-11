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Aras Bulut İynemli Sadakatsiz dizisine mi katılıyor?

Ekranlarının yakışıklı oyuncusu Aras Bulut İynemli Çukur dizisinin final yapmasının ardından gündemde olan dizilerden teklif aldığı iddia edilmeye başlandı. Tecrübeli oyuncuyu transfer etmek isteyen çok sayıda dizinin olduğu konuşulurken hangi yapıma transfer olacağı ise merak konusu olmaya başladı. İynemli için en güçlü iddia ise FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi oldu. Aras Bulut İynemli Sadakatsiz dizisine katılacak mı? Sadakatsiz dizisinde rolü ne olacak? İynemli dizide hangi karakteri canlandıracak? İşte ayrıntılar.

11 Ocak 2022 Salı 00:20
Aras Bulut İynemli Sadakatsiz dizisine mi katılıyor?
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FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Sadakatsiz dizisinin ikinci seozn bölümleri eylül ayı içerisinde yayınlanılmaya hazırlanıyor. Medyapım şirketi tarafından çekilen diziye bazı transferler yapılması gündeme gelse de henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Çukur dizisinin final yapmasının ardından dizinin başrol karakteri Yamaç Koçoavalı yani Aras Bulut İynemli'nin Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olacağı her ne kadar iddia edilse de henüz net bir açıklama yapılmadı. Aras Bulut İynemli şuan için dizinin kadrosuna dahil olmuş değil.

Aras Bulut İynemli herhangi bir yapıma dahil olursa buradan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Dört sezonun ardından final yapan Çukur dizisinde çok başarılı bir oyunculuk sergileyen İynemli yeni dizilere de hayır demeyecektir.

 


Son Güncelleme: 11.01.2022 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemliAras Bulut Iynemli Sadakatsiz
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