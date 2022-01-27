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Annemle Yollarda filminin konusu nedir?

Annemle Yollarda filminin konusu nedir? Filmin yönetmen koltuğunda kim oturuyor ve senaristi kim? IMDB puanı ne? Hep birlikte göz atalım..

27 Ocak 2022 Perşembe 23:24
Annemle Yollarda filminin konusu nedir?
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Doğal yüzey temizleyici bulan Andy, ürününü şirketlere pazarlamak için elinden geleni yapar. Şirketlere ürününün sunumunu yapmak için görüşmeye gittiğinde ise her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Tasarladığı ürünü tam olarak anlatamayan ve pazarlamasını iyi şekilde yapamayan Andy, annesinin yanında kendisini bulur.

Babasını 8 yaşında kaybeden Andy, annesi hakkında bir gerçekle karşılaşır. Babasıyla evlenmeden önce, annesi Andy adında birini sevmiştir. Andy, annesine o sevdiği adamı bulabilmek için upuzun bir yolculuğa çıkmak ister. Yolculukta başlarına ne geleceği belli olmayan ikili bu macerada nelerle karşılaşacak? Annesine çok bağlı olan Andy, annesini mutlu etmek için elinden geleni yapmak istiyor. 

Anne Fletcher’ın 2012 yapımı filmi The Guilt Trip, annesiyle her ne kadar anlaşamasa da annesine çok bağlıdır. İki zıt karakter yolda nelerin olacağı belli olmayan planlar ve gerilimli bir yolculuk izleyenleri bekliyor. 

Annesinden tamamen farklı olarak bir profile sahip olan Andy, eğitim ve icatları konusunda kendini geliştirmeye adamıştır. Hayatına aldığı kadınlarla da anlaşamadığını ileri süren Andy, sorunun aslında gerçek nedeni ortadadır.

90 dakika boyunca anın tadını çıkararak izle! IMDB puanı 5,7 olan Annemle Yolda'nın oyuncuları; Barbra Streisand – Joyce Brewster, Seth Rogen – Andrew Brewster, Kathy Najimy – Gayle, Miriam Margolyes – Anita, Rose Abdoo – Diana, Matthew Levinson, Joseph Levinson

Annemle Yolda filminin fragmanı sizlerle!



Son Güncelleme: 27.01.2022 23:24
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Annemle YollardaFilmKonu
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