Annelik yardımı miktarı ne kadar? Doğum parası alma şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet olduğu için ailelere doğum sonrasında halk arasında süt parası olarakta bilinen doğum yardımı yada yaygın bir diğer adı ise annelik yardımı Aile bakanlığı tarafından sadece anneye ödenir. Doğum yardımı miktarı ne kadar? Annelik yardımına 2021 yılında zam geldi mi?

Doğumdan sonra aile çalıştığı bağlı bulunduğu kaymakamlıklara başvuru yapacak fakat sadece kamu işçilerşi bağlı bulunduğu kuruma başvuruda bulunacaklar. Başvuruda bulunanlara ilk çocuk için 300 TL ikinci çocuk için 400 TL, üç ve daha sonraki doğumlarda ise 600 TL yardım yapılıyor.

Bu paralar sadece adınıza PTT'ye yatıyor. TC kimlik numarası ile en yakın PTT şubesine giderek paranızı alabilirsiniz. Bir ay içerisinde bu para hesabınıza geçmiş olabilir. PTT'ye gelme durumu olmayanlara da PTT parayı bir zarf içerisinde eve getirerek teslim eder.

Doğum yardımından faydalanmanın ilk şartı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 2015 sonrası doğum yapmak. Bu şartları taşıyan herkes bu paradan yararlanabilir.