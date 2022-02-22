Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

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Anıl Tetik Biyografisi

Kendisi 10 Haziran 1990 tarihinde dünyaya geldi.yarışmasında ilk kez tanındı. Kadir Has Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu oldu. Küçükçekmece ilçesinde doğdu. Aslen Kırklareli’lidir.

Babası turizmcidir. Annesi ev hanımıdır. Oyunculuk ve yarışma programlarının yanında motor sporlarına ilgisi vardır. Doğu Avrupa Pist Şampiyonası birinciliği vardır. Bu alanda da önemli başarıları vardır. Uğur Koleji’nde yabancı dil okudu. Survivor yarışmasına katıldı. Sonrasında Katilin Kızları, Kızlarım İçin, Alemin Kralı ve Hayat Bazı zaman Tatlıdır dizilerinde boy gösterdi.