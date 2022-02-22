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Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Anıl Tetik, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Anıl Tetik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

22 Şubat 2022 Salı 13:17
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Anıl Tetik, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Anıl Tetik, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Anıl Tetik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Anıl Tetik Biyografisi

Kendisi 10 Haziran 1990 tarihinde dünyaya geldi. Survivor yarışmasında ilk kez tanındı. Kadir Has Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu oldu. Küçükçekmece ilçesinde doğdu. Aslen Kırklareli’lidir.

Babası turizmcidir. Annesi ev hanımıdır. Oyunculuk ve yarışma programlarının yanında motor sporlarına ilgisi vardır. Doğu Avrupa Pist Şampiyonası birinciliği vardır. Bu alanda da önemli başarıları vardır. Uğur Koleji’nde yabancı dil okudu. Survivor yarışmasına katıldı. Sonrasında Katilin Kızları, Kızlarım İçin, Alemin Kralı ve Hayat Bazı zaman Tatlıdır dizilerinde boy gösterdi.



Son Güncelleme: 22.02.2022 13:17
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Anahtar Kelimeler:
Anıl TetikSurvivor
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