Ani İpekkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Ani İpekkaya Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ani İpekkaya, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Ani İpekkaya kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

1 Ocak 1939 yılında dünyaya geldi. Şu an 82 yaşını geçirmektedir. İstanbul’a bağlı Bakırköy ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Konservatuvar mezunudur. Kendisi gibi tiyatrocu olan Çetin İpekkaya ile evlendi ve bu evliliğinden 3 tane çocuğu oldu. Babası aslen Ermeni iken annesi ise Rum’dur. Kendisi aslen Anavut göçmenidir. Şimdiye kadar birçok yapımda rol alan başarılı ve tecrübeli oyuncu, son olarak 2015 yılındaki Zilin Sesi isimli sinema filminde Fatma Hanım karakterini canlandırdı.