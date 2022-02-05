Ani İpekkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Ani İpekkaya Biyografisi
1 Ocak 1939 yılında dünyaya geldi. Şu an 82 yaşını geçirmektedir. İstanbul’a bağlı Bakırköy ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Konservatuvar mezunudur. Kendisi gibi tiyatrocu olan Çetin İpekkaya ile evlendi ve bu evliliğinden 3 tane çocuğu oldu. Babası aslen Ermeni iken annesi ise Rum’dur. Kendisi aslen Anavut göçmenidir. Şimdiye kadar birçok yapımda rol alan başarılı ve tecrübeli oyuncu, son olarak 2015 yılındaki Zilin Sesi isimli sinema filminde Fatma Hanım karakterini canlandırdı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:05