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Angel-A filminin konusu ve oyuncuları

Angel-A filmi 2005 senesinde vizyona girdi. Romantik ve dram türünde olan filmin süresi 1 saat 31 dakikadır.Angel-A filminin konusu ve oyuncuları merak edilmektedir. Angel-A filminin konusu nedir? Angel-A filminin kadrosunda yer alan oyuncular kimlerdir? Bu haberimizde Angel -A filminin konusunu ve oyuncularını sizler için derledik. İşte Angel-A filminin konusu ve oyuncuları...

09 Ocak 2022 Pazar 21:25
Angel-A filminin konusu ve oyuncuları
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Angel -A filmi

2005 yılında yayınlanan, 7.1 imbd puanı ve 33.000 oyla dönemin en iyi ekipmanlarıyla çekilmiş bir başyapıt olduğu söylenebilir. Küçük maliyetli filmler listesinin neredeyse başında yer alan Angel-A, 1,2 milyon ABD doları yatırım yaptı ve 9,9 milyon ABD doları aldı. 2005 yılında yapımcılığını Luc Besson'ın yaptığı ve 2006 yılında vizyona giren Angel-A, hayranlarıyla buluştu. Başrollerini Jamel Debbouze ve Rie Rasmussen'in paylaştığı bu romantik komedi filmidir. Film Fransa'da çekildi ve hikaye anlatımı, sahne düzenlemesi, kurgu, performans, müzik ve kostüm tasarımında büyük başarı elde etti.

Andre dolandırıcı biri olarak karşımıza çıkar.Yetenekleri bu konuda çok sınırlıdır ve bir türlü başarılı olamamaktadır. Andre için işler her zaman karmaşıktır. Andre’nin borç taktığı insanlar, Andre’nin başına bela olur. Andre, istediği yardımı bir türlü bulamaz ve en son çare olarak hapse girmeyi düşünür. Bu sırada Angela isimli güzel bir kadınla tanışır. İşler bu tanışma ile tersine döner.

Angel –A filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Rie Rasmussen

Jamel Debbouze

Gilbert Melki

Serge Riaboukine

Akim Chir

Laurent Jumeaucourt

Loic Pora

venus Boone

Solange Milhaud


Son Güncelleme: 09.01.2022 21:25
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Angel-A FilmiAngel-A Filminin Konusu Ve Oyuncuları
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