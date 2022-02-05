“American Horror Story”nin 10. Sezonunun Resmi Adı Açıklandı

American Horror Story 10. sezonunun resmi ismini açıkladı

Ryan Murphy, American Horror Story'nin 10. sezon ismini açıkladı. Dizinin senaristi cuma günü verdiği bilgilendirmede, FX antoloji serisinin 10. sezonunun “Double Feature” olarak isimlendirileceğini söyledi. Murphy’nin Instagram'da paylaştığı videodaki başlıkta “İki korkunç hikaye, tek bir sezon. Deniz kenarında… Kumun kenarında… Gelmek için çok daha yükseksi…” yazıyordu.

American Horror Story'nin 10. sezon çekimleri geçtiğimiz ekim ayında başladı. FX, bu yılın ilk aylarında Murphy’nin antoloji korku serisinin yaz boyu çekimlerinin amaçlanan yeni sezon yapımının pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeler ile 2021’e ertelendiğini açıklamıştı. Dizi ekibi ekim ayında sete girebildi.

Geçen bahar Murphy, dizinin yeni sezonunda bir şekilde plaj temasının var olacağını küçük ipuçlarıyla duyurmuştu. Sezon fikrinin “hava durumuna göre” olduğunu ifade ederek şaka yoluyla bir göderme yapmıştı.

10 Kasım’da ise Ryan Murphy, “AHS 10 FX” mesajının arka planında, dile dövme yapılmış ve kırmızı dudaklı, çok keskin dişleri olan bir ağız içeren ve merak uyandıran bir poster yayınlamıştı. Murphy’nin Instagram gönderisine bakıldığında, fotoğrafın sözde yüklendiği yer için verilen konumun Provincetown, Massachusetts olduğunu görülür. Yakın gelecekte de dizinin yeni oyuncusu Macaulay Culkin olduğu ilk görsel yine Murphy tarafından yayınlandı.

Culkin, dizide Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross ve Finn Wittrock’la birlikte başrolü paylaşacak. Bununla birlikte, dizi daha şimdiden 13. sezon onayı aldı. En az 3 sezon daha American Horror Story hayranları diziyi izleyebilecekler.

American Horror Story: Double Feature’ın 2021 yılı içinde yayına gireceği planlanıyor.