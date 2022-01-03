American Horror Stories dizisinin konusu nedir ? American Horror Stories yayında

American Horror Story; birçok insanın uzun soluklu korku maceralarına atılmasını sağlayan, ergenlik ve lise dönemlerini süsleyen, yeni uyarlamasıyla 15 Temmuz itibariyle Hulu adlı video hizmeti sunan web sitesinde izleyenlere sunuldu.

American Horror Stories ismiyle izleyiciye sunulan dizi, 2021 yılının en dikkat çekici spinoffları arasına başarıyla giriş yaptı.

Yeniden hayat bulan dizi 2011 yılında yayınlanmaya başladı ve 8 sene boyunca 100’ü aşkın bölümüyle hem aklımızda hem kalbimizde uzun süre boyunca yer aldı.

Feud, Glee, 9-1-1, American Crime Story gibi ve daha birçok projeyle dizi sektöründe ismini bizlere duyuran Ryan Murphy, şimdi ise American Horror Stories ile karşımızdaki yerini aldı. Dizi dünyasının öncülerinden biri olan Ryan Murphy, yarattığı başarıya aç ve hırslı karakterleriyle yapımlarını yoktan var etmeyi bildi. Güçlü ve hareketli geçmişine her yıl yeni içerikler katan Murphy, şimdi ise American Horror Story gibi zihinlerde yer edinen ve korku kültürüne farklı bir bakış açısı, tat katan dizinin spinoffu American Horror Stories’le izleyicinin beğenisine sunuldu.

American Horror Stories Dizisinin Yorumu

Daha 2 bölümü yayınlanan dizinin “lastik adam” olarak da hatırlayabileceğimiz The Murder House konsepti ile başlamaktadır. Halk tarafından lanetli bir ev olduğu söylenen malikaneye birbirlerine aşık olan iki gencin (Michael ve Troy) yapmış oldukları plan doğrultusunda malikaneye taşındıklarını görürüz. Scarlet isimli 16 yaşındaki kızlarıyla birlikte yeni bir düzen oluşturmak isteyen ebeveynler; taşındıkları malikaneyi kurmuş oldukları hayal doğrultusunda yenileyerek korku evine dönüştürme çabası içerisindedirler. Kızlarının “burası lanetli, neden buraya taşındık?” sorusuna “hayaletler gerçek değil, sadece insanlar birbirlerine kötü şeyler yapıyor” diye cevap veren anne ve baba, başlarına gelecek olan olaylardan habersiz olduklarını göstermektedirler. Üstelik başlarda lastik adam olarak bildiğimiz karakter artık bir lastik kadındır ve böylece dizinin ilk korku dolu sahneleri başlamış olur.

Farklı hikayeleriyle her hafta yeni bölümlerle yayınlanacak olan American Horror Stories; iyi bir başlangıç sunan, etkileyici bir antoloji serisi olma yolunda önemli adımlar atan bir dizidir. Diziye yeni başlayacaklar için ilgi çekici ve akıcılığa sahip olmasına rağmen 2011 yılında dizi sektöründe beliren American Horror Story kadar vurgulayıcı bir başlangıç yapamamış olsa da dizinin hayranları için tatlı bir flasback tadında yayımdır. Yeniden belirtmek gerekirse yayında sadece 2 bölüm var. Neler olabileceğiniz bilemeyeceğimiz için diziyi takip etmekte fayda var. Herkese iyi seyirler...

IMDb: 7,7

Dizi boyunca kadroda göreceğimiz diğer oyuncular:

Matt Bomer – Michael

Gavin Creel – Troy

Sierra McCormick – Scarlett

Paris Jackson – Mayısa

Belissa Escobedo – Shanti

Selena Sloan – Erin

Ashley Martin Carter – Rowena

Valerie Loo – Nicole

Kaia Gerber – Ruby

Aaron Tveit – Adam