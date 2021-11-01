Kendi el becerileriyle altın ve gümüş gibi metalleri estetik olarak şekillendiren kişiye altın ve gümüş kuyumcu adı verilir. Türkiye’deki meslekler arasında en çok sermaye gerektiren işlerden birisi olarak bilinen altın ve gümüş kuyumcuların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığı bu işle ilgilenen kişiler tarafından intenet üzerinden araştırılıyor. Peki altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?

Altın ve Gümüş Kuyumcu Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de altın ve gümüş kuyumcu olarak çalışan bir kişinin maaşı aylık ortalama olarak 7.500 TL’dir. 2021 yılı itibariyle en düşük altın ve gümüş kuyumcu maaşı 2.826 TL iken, en yüksek altın ve gümüş kuyumcu maaşı ise 12.500 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı yerin sermaye ve gelirine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Altın ve Gümüş Kuyumcu Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin yapabildiği altın ve gümüş kuyumcuların bazı görevleri bulunur. İşte altın ve gümüş kuyumcuların görevleri:

- Eritme ocak ve potalarını kontrol etmek,

- Renk tesbiti yapmak,

- Alaşımdaki katkı maddesi oranını belirlemek,

- Katkı maddelerini eriterek alaşım hazırlamak ve analize göndermek,

- Takı kalıbı hazırlamak,

- Takının ayarına uygun kaynak alaşımı hazırlamak,

- Kullanılacak araç ve gereçleri seçmek,

- Alaşımı kalıba dökmek,

- Yapılan alaşımı haddelemek,astarlamak, tavlamak ve preslemek,

- Takının ek yerlerini kaynaklamak,

- Takının tesviyesini yapmak,

- Takıya ayar ve patent vurmak,

- Takıya desen vermek,

- Takıya cila yapmak,

- Takıya yaldız ve rodaj yapmak,

- Takıya kalemle desen işlemek,

- Takıya taş mıhlamak,

- Takıya mine yapmak,

- Takı onarımı yapmak,

- Altın firesini önlemek,

- Araç ve ekipmanların bakımını yapmak

Altın ve gümüş kuyumcu olarak kariyerini sürdürmek isteyenlerin genellikle belirli bir seviyede sermayeye ve kendisine ait bir işletmeye sahip olması gerekir. Fakat İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden de bu meslekle ilgili iş ilanları yayınlanmaktadır.