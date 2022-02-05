Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli görev aldığı dizi ve filmler

Oyunculuğu ve sinema sektöründe elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren usta oyuncu Altan Erkekli son zamanlarda merak ediliyor. Dizi ve film sever pek çok kişi Altan Erkekli’nin hayatını araştırırken aynı zamanda Erkekli’nin görev aldığı yapımları da merak ediyor.

Altan Erkekli kimdir?

18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Altan Erkekli Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olmuştur. Çok sayıda sinema ve dizi projesinde görev alan Altan Erkekli son olarak TRT 1’de yayınlanan Sen Olsan Ne Yapardın programında görev almıştır.