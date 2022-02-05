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Alphan Yuvalı kimdir? Nerelidir? Alphan Yuvalı kaç yaşındadır?

Star TV'de yayınlanan Big Brother yarışmasına katılmış olan Alphan Yuvalı merak ediliyor. 27 yaşındaki Alphan Yuvalı, bir çok markanın yüzü olarak ekranlarda karşımıza çıkmıştır. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Alphan Yuvalı kimdir? Nerelidir? Alphan Yuvalı kaç yaşındadır?
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Alphan Yuvalı kimdir? 

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Alphan Yuvalı,27 yaşındadır. Birden fazla markanın reklam yüzü olmuştur. Star TV’de yayınlanan Big Brother yarışmasına katılmıştır. İkiz kardeşi vardır. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim almaktadır. Basketbol,kayak, masa tenisi, eskrim ve yüzme eğitimi almıştır. Alphan Yuvalı, bunların yanı sıra Bachata ve Salsa dansları ile ilgilenmektedir. Fenerbahçe takımını tutmaktadır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Alphan YuvalıBig Brother
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