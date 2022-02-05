Alphan Yuvalı kimdir? Nerelidir? Alphan Yuvalı kaç yaşındadır?

Alphan Yuvalı kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Alphan Yuvalı,27 yaşındadır. Birden fazla markanın reklam yüzü olmuştur. Star TV’de yayınlanan Big Brother yarışmasına katılmıştır. İkiz kardeşi vardır. Yeditepe Üniversitesinde İngilizce Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim almaktadır. Basketbol,kayak, masa tenisi, eskrim ve yüzme eğitimi almıştır. Alphan Yuvalı, bunların yanı sıra Bachata ve Salsa dansları ile ilgilenmektedir. Fenerbahçe takımını tutmaktadır.