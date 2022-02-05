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Alper Saldıran kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Alper Saldıran, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Alper Saldıran kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:53
Alper Saldıran kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Alper Saldıran, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Alper Saldıran, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Alper Saldıran kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Alper Saldıran Biyografisi

16 Eylül 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Alper Saldıran, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Annesi de babası da İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. Daha 5 yaşındayken okuldaki piyeslerde oynamaya başlar. Kafkas dansları da oynamıştır. Başak burcudur. Üniversiteden arkadaşı Pınar Tuncegil ile dünya evine girdi.

Şimdi kadar Yerden Yüksek, Anadolu Kartalları, Sağ Salim, Beni Böyle Sev, Kalbim Egede gibi dizilerde boy gösterdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53
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Anahtar Kelimeler:
Alper SaldıranKalbim Egede
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