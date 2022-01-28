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Alper Baytekin kimdir? Alper Baytekin hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu Alper Baytekin’in kim olduğunu merak eden izleyiciler Baytekin hakkında araştırmalara koyuldu. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu aslen nereli? İşte Alper Baytekin hakkında merak edilenler haberimizde

28 Ocak 2022 Cuma 23:58
Alper Baytekin kimdir? Alper Baytekin hakkında bilgiler
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Ünlü oyuncu Alper Baytekin 08.08. 1988 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimine ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi okuyarak Tiyatro bölümüne geçiş yapmıştır. Tiyatro bölümünde ana sanat dalı oyunculuk bölümü okuyarak mezun olan oyuncu, televizyon ekranlarına ilk Ankara’da çekilen günlük dizi ‘Deniz Yıldızı’ ile giriş yapmıştır. Hayata Beş Kala, Buyur Burdan Yak, Sol Şerit, Öyle Ya Da Böyle, Çakallarla Dans, Hangimiz Sevmedik, Oflu Hocanın Şifresi gibi sinema ve dizilerde rol alarak yeteneği ile ön plana çıkmıştır. 2017 senesinde ‘Seven ne yapmaz’ dizisinde ‘İsmet’ rolü ile karşımıza çıkan oyuncu kendini izleyicilere sevdirmiştir.

18 Ağustos 2017 senesinde Selin Karpuzoğlu ile dünya evine giren oyuncu aslen Bursalı’dır ve orada dünyaya gelmiştir.



Son Güncelleme: 28.01.2022 23:58
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Alper BaytekinOyuncu
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