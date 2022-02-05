Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

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Alp Kırşan Biyografisi

3 Kasım 1979 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, İstanbul’a bağlı Beşiktaş’ta dünyaya geldi ancak aslen İzmir nüfusuna kayıtlıdır. 2000 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. ilk kez Sabah Şekerleri adlı programı Özlem Yıldız ile birlikte sundu. 2007 yılında ise profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

2011 yılında Survivor ve Yok Böyle Dans adlı yarışmalara katıldı. Sonrasında Yetenek Sizsiniz ve Survivor yarışmalarını sundu. Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile dünya evine girdi.