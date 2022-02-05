Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Alp Kırşan gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Alp Kırşan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Alp Kırşan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Alp Kırşan Biyografisi
2011 yılında Survivor ve Yok Böyle Dans adlı yarışmalara katıldı. Sonrasında Yetenek Sizsiniz ve Survivor yarışmalarını sundu. Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile dünya evine girdi.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:44