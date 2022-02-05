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Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Alp Kırşan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Alp Kırşan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:44
Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Alp Kırşan gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Alp Kırşan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Alp Kırşan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Alp Kırşan Biyografisi

3 Kasım 1979 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, İstanbul’a bağlı Beşiktaş’ta dünyaya geldi ancak aslen İzmir nüfusuna kayıtlıdır. 2000 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. ilk kez Sabah Şekerleri adlı programı Özlem Yıldız ile birlikte sundu. 2007 yılında ise profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

2011 yılında Survivor ve Yok Böyle Dans adlı yarışmalara katıldı. Sonrasında Yetenek Sizsiniz ve Survivor yarışmalarını sundu. Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile dünya evine girdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:44
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Anahtar Kelimeler:
Alp KırşanSurvivor
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