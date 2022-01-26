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Almina Günaydın kimdir? Oyuncu Almina Günaydın hakkında bilgiler

FOX TV’nin yeni dizisi ‘Masumiyet’ yayın hayatına hız kesmeden devam ederken karakterlerden Aleyna merak edildi. Asu’nun kızı olarak karşımıza çıkan Aleyna, küçük yaşta olmasına rağmen oldukça başarılı performans sergiledi. Almina Günaydın kimdir? Almina Günaydın hakkında bilgiler haberimizde

26 Ocak 2022 Çarşamba 02:01
Almina Günaydın kimdir? Oyuncu Almina Günaydın hakkında bilgiler
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FOX TV ekranlarının yeni dizisi ‘Masumiyet’ yayın hayatına devam ederken Asu’nun kızı Aleyna merak edildi. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Aleyna karakterine can veren Almina Günaydın izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Almina Günaydın kimdir?

FOX TV Masumiyet dizisi oyuncusu IMC ajans ile iş birliği içerisinde yer alan oyuncu LCW kataloğunda kendini gösterdi. Oyunculuğa yatkın olan Günaydın, daha sonra Yusuf Güneygün ile eğitim aldı. İlk oyunculuk eğitimine Masumiyet dizisinde başlayan Günaydın şu an dizide göstermiş olduğu performansı ile oldukça başarılı. Almina Günaydın Boyner mağazanın reklamlarında ve Mavera firmalarının reklamlarında kendini gösterdi.


İsmail ve Hale Ilgaz’ın torunu olan Masumiyet dizisinde ki Aleyna, Asu’nun kızıdır. Akıllı ve tatlı bir çocuk rolünü oynayan dayısını çok seviyor. Aile Aleyna’dan birçok şeyi saklasa da küçük oyuncu  her şeyin farkındadır.

 


Son Güncelleme: 26.01.2022 02:01
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetAlmina GünaydınAleynaDizi
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