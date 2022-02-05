Almila Uluer kim? Kaç yaşında? Almila Uluer hayatı

1 Ocak 1975 doğumlu olan Almila Uluer’in adı Kırmızı Elma anlamına gelmektedir. Annesi ile babası Uluer küçük yaşlardayken boşanmış, Uluer 12 yaşında Yelken Antrenörlüğü yapan babası ile Marmaris’te yaşamaya başlamıştır.

Yaşadığı bölgeden dolayı iyi yüzün Uluer, beş yıl boyunca Türk Yelken Milli Takımı’nda yer almış ve iki kere Türkiye ikinciliği ile bölge şampiyonluğu almış, Yunanistan, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde ülkemizi yelken dalında temsil etmiştir.

Lise eğitiminden sonra Konservatuvar sınavlarına katılan Almila Uluer, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı’nı kazanıp oyunculuk üstüne eğitim görmüştür.

2009 yılında Ah Kalbim adlı dizide oynayan Uluer, 2011 yılı Ocak ayında Kerem Atabeyoğlu ile dünya evine girmiş ve Alta isminde bir çocuğu olmuştur.