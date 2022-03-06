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Ali Hakan Beşen kimdir? Ali Hakan Beşen hakkında bilgiler

Tiyatrocu, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ali Hakan Beşen'in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Ali Hakan Beşen 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

06 Mart 2022 Pazar 23:22
Ali Hakan Beşen kimdir? Ali Hakan Beşen hakkında bilgiler
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Ezel dizisinde aldığı rol ile tanınan Ali Hakan Beşen'in hayatı merak edilmektedir. Peki Ali Hakan Beşen kimdir?

Ali Hakan Beşen kimdir?

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ali Hakan Beşen, Anadolu Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Başta Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok devlet tiyatrosunda çalışan Ali Hakan Beşen, onlarca tiyatro oyununda rol almıştır.

Behzat Ç., Deniz Yıldızı ve Geniş aile gibi dizilerde rol alan Ali Hakan Beşen, oyuncu kimliğinin yanı sıra seslendirme sanatçısıdır.

Ali Hakan Beşen'in rol aldığı yapımlar

Çitlenbik Dergisi

Bir  Medeniyet Rüyası

Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi

Geniş Aİle

Deniz Yıldızı

Ezel

Köprü

Keloğlan



Son Güncelleme: 06.03.2022 23:22
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