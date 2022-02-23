Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nedir?

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Ali Barkın kimdir?

Ali Barkın’ın ilk sinema filmiile çıkış yapmıştır. Bir dönem Kanada’da çalışmalarına devam eden Barkın daha sonrasında Türkiye’ye geri dönmüştür. Diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliğinden almıştır.

3 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Yeşil Deniz, Hayat Devam Ediyor, Deniz Yıldızı ve Şefkat Tepe gibi dizi projelerinde yer almıştır. 2017 yılında Show Tv’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Bayram Şeker karakterine can vermiştir.

Doğma büyüme Ankara’lı olan Ali Barkın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi burada tamamlamıştır.

