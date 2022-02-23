Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nedir?

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Ali Barkın kimdir?
3 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Yeşil Deniz, Hayat Devam Ediyor, Deniz Yıldızı ve Şefkat Tepe gibi dizi projelerinde yer almıştır. 2017 yılında Show Tv’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Bayram Şeker karakterine can vermiştir.
Doğma büyüme Ankara’lı olan Ali Barkın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi burada tamamlamıştır.
Son Güncelleme: 23.02.2022 09:02