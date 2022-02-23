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Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nedir?

Oyuncu Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Ali Barkın’ın hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:02
Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nedir?
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Ali Barkın hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Ali Barkın kimdir?

Ali Barkın’ın ilk sinema filmi Dilemna ile çıkış yapmıştır. Bir dönem Kanada’da çalışmalarına devam eden Barkın daha sonrasında Türkiye’ye geri dönmüştür. Diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliğinden almıştır. 

3 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Yeşil Deniz, Hayat Devam Ediyor, Deniz Yıldızı ve Şefkat Tepe gibi dizi projelerinde yer almıştır. 2017 yılında Show Tv’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Bayram Şeker karakterine can vermiştir.

Doğma büyüme Ankara’lı olan Ali Barkın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi burada tamamlamıştır.



Son Güncelleme: 23.02.2022 09:02
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Ali BarkınDilemnaAnkara
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